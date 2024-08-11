03:10, 11 августа

Пропагандисты заявляют, что в Курске прозвучало не менее 10 взрывов. По информации российских СМИ, в девятиэтажном здании выбиты окна и изуродованы балконы. Пожар был ликвидирован. Там добавили, что 15 человек якобы были спасены, еще 30 эвакуированы.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате попадания сбитой ракеты в девятиэтажку, якобы пострадали 13 человек.

Также есть информация о якобы обстреле города Шебекино Белгородской области. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявляет, что якобы есть 5 пострадавших. В части города отсутствует электроэнергия.

К слову, мощный взрыв также прогремел в Ростовской области в нескольких километрах от Персионовки. По информации от местных телеграмм-каналов, там расположена воинская часть.