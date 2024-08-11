Оккупанты хотят захватить все больше наших территорий, однако, ВСУ дают мощный отпор противнику. Какова ситуация на фронте, в дипломатии и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.
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В Киевской области работало ППО
Враг запустил дроны-камикадзе с двух направлений, южного и северного. Под угрозой оказалась и Киевская область.
В областной военной администрации сообщили о работе сил ПВО в регионе.
В Курске, Ростове и Шебекино раздавались мощные взрывы
Пропагандисты заявляют, что в Курске прозвучало не менее 10 взрывов. По информации российских СМИ, в девятиэтажном здании выбиты окна и изуродованы балконы. Пожар был ликвидирован. Там добавили, что 15 человек якобы были спасены, еще 30 эвакуированы.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате попадания сбитой ракеты в девятиэтажку, якобы пострадали 13 человек.
Также есть информация о якобы обстреле города Шебекино Белгородской области. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявляет, что якобы есть 5 пострадавших. В части города отсутствует электроэнергия.
К слову, мощный взрыв также прогремел в Ростовской области в нескольких километрах от Персионовки. По информации от местных телеграмм-каналов, там расположена воинская часть.
В Хмельницкой области несколько раз за ночь раздавались взрывы
В небе над Хмельницкой областью раздавались взрывы. Вероятно, в области работало ПВО.
В России паникуют из-за якобы нового "прорыва" границы
В Курской области из-за "прорыва" границы уже шестой день якобы продолжаются бои. Теперь россияне начали паниковать из-за отсутствия эвакуации в Беловском районе Курской области.
Россияне утверждают, что якобы видят там "большие силы врага". Также оккупантам начал мерещиться новый "прорыв" в Белгородской области.
Оккупанты запустили ударные дроны с оккупированной территории Запорожья. В ряде областей объявили тревогу.
В Киеве и на Полтавщине прогремели взрывы
О взрывах в Киеве сообщили корреспонденты Общественного. Двумя минутами ранее также сообщали о взрывах в Полтавской общине. Уже позже корреспонденты Общественного сообщили о повторных взрывах. Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.