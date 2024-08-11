03:10, 11 серпня

Пропагандисти заявляють, що в Курську пролунало щонайменше 10 вибухів. За інформацією російських ЗМІ, в дев'ятиповерховій будівлі вибиті вікна та понівечені балкони. Пожежу було ліквідовано. Там додали, що 15 людей нібито було врятовано, ще 30 евакуйовано.

Губернатор Курської обалсті Алєксєй Смірнов повідомив, що внаслідок влучання збитої ракети у дев'ятиповерхівку, нібито постраждали 13 людей.

Також є інформація про буцімто обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області. Місцевий губернатор В'ячєслав Гладков заявляє, що нібито є 5 постраждалих. В частині міста відсутня електроенергія.

До слова, потужний вибух також пролунав у Ростовській області за декілька кілометрів від Персіоновки. За інформацією від місцевих телеграм-каналів, там розташована військова частина.