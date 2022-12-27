О главных событиях и выводах этого тяжелого года 24 каналу рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. По его словам, ориентировочно год назад Запад начал озвучивать предположения о планах России по агрессии против Украины.

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Украина устояла

Действительно, группировки, которые Россия сосредоточила на границах с Украиной, динамика и тенденции их действий показывали, что отдельными военными учениями там не обойдется. Полномасштабное вторжение готовилось врагом очень планомерно.

Могу сказать однозначно, что ВСУ и украинский народ показали очень серьезную стойкость. При всей той вероломности, которая была с начала боевых действий, мы устояли,

– подчеркнул Рыженко.

Значительный вклад в это внесли наши западные партнеры, оказывая прежде всего информационную помощь. Ведь россиянам не удалось уничтожить все важнейшие военные цели и военные объекты Украины в основном благодаря тому, что у нашей стороны была информация о намерениях агрессора, и они были передислоцированы благодаря маневру.

Чем украинцы отличаются от россиян

По словам Рыженко, существенная разница между украинской и российской армией состоит в двух моментах. Первый – это применение маневров, ведь наши войска применяют маневренную оборону, то есть стараются не застаиваться на одном месте и постоянно двигаются. Это серьезное тактическое преимущество.

Второй момент – так называемый mission command – доверие и предоставление командирам тактического звена полномочий самостоятельно принимать решения и действовать на поле боя. Это не только воспитывает из них настоящих командиров, но и дает им возможность действовать нестандартно, быстро и максимально эффективно в сложившихся условиях операции.

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Крупнейшие победы ВСУ

Несмотря на то, что российская армия в начале вторжения существенно преобладала, героические украинские войска смогли не только остановить наступление, но и одержать 3 важные победы. Во-первых, они откинули противника из Киевской и Черниговской областей. Во-вторых, совершили контрнаступление в Харьковской области, освободив от оккупантов огромную территорию. И в третьих, наши защитники оттеснили врага с правобережья Херсонщины.

"Это 3 серьезных операции, которые придали нам решимость и уверенность в своих силах",

– подчеркнул Рыженко.

Помощь от Запада

Военный аналитик добавил, что одержать эти победы украинской армии помогла техника наших партнеров, техника НАТО, а также тактические приемы. Сейчас на отдельных позициях западная техника фактически преобладает ту, которая была в ВСУ до начала войны, то есть советскую.

Кроме того, очень хорошо, что украинские войска адаптируют к западным правилам подготовки и применения техники. По мнению Рыженко, это, вероятно, и дает перспективу того, что мы получаем все более способную и эффективную технику, как Patriot или HIMARS, а дальше, возможно, и самолеты и дальнобойные ракеты.

Это позволит нам продолжить освобождение наших территорий и обеспечить конечную цель тех действий, которые мы сейчас совершаем, то есть восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет,

– подытожил Рыженко.

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