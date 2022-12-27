Про головні події та висновки цього важкого року 24 каналу розказав військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. За його словами, орієнтовно рік тому Захід почав озвучувати припущення про плани Росії щодо агресії проти України.

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Україна встояла

Дійсно, угруповання, які Росія зосередила на кордонах з Україною, динаміка та тенденції їхніх дій показували, що окремими військовими навчаннями там не обійдеться. Повномасштабне вторгнення готувалося ворогом дуже планомірно.

Можу сказати однозначно, що ЗСУ та український народ показали дуже серйозну стійкість. Попри всю ту віроломність, яка була з початку бойових дій, ми встояли,

– підкреслив Риженко.

Значний внесок у це зробили наші західні партнери, надаючи свою насамперед інформаційну допомогу. Адже росіянам не вдалося знищити всі найважливіші військові цілі та військові об'єкти України здебільшого завдяки тому, наша сторона мала інформацію про наміри агресора, і вони були передислоковані завдяки маневру.

Чим українці відрізняються від росіян

За словами Риженка, суттєва різниця між українською та російською армією полягає у двох моментах. Перший – це застосування маневрів, адже наші війська застосовують маневрову оборону, тобто намагаються не застоюватися на одному місці і постійно рухаються. Це є серйозною тактичною перевагою.

Другий момент – так званий mission command – довіра і надання командирам тактичної ланки повноважень самостійно приймати рішення і діяти на полі бою. Це не лише виховує з них справжніх командувачів, а й дає їм можливість діяти нестандартно, швидко та максимально ефективно в тих умовах, які склалися протягом операції.

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Найбільші перемоги ЗСУ

Попри те, що російська армія на початку вторгнення суттєво переважала, героїчні українські війська змогли не лише зупинити наступ, а й отримати 3 важливі перемоги. По-перше, вони відкинули супротивника з Київської та Чернігівської областей. По-друге, здійснили контрнаступ у Харківській області, звільнивши від окупантів величезну територію. І по-третє, наші захисники відтиснули ворога з правобережжя Херсонщини.

"Це 3 серйозних операції, які додали нам рішучості і впевненості у своїх силах",

– наголосив Риженко.

Допомога від Заходу

Військовий аналітик додав, що здобути ці перемоги українській армії допомогла техніка наших партнерів, техніка НАТО, а також тактичні прийоми. Зараз на окремих позиціях західна техніка фактично переважає ту, яка була у ЗСУ на початок війни, тобто радянську.

Крім того, дуже добре, що українські війська адаптують до західних правила підготовки та застосування техніки. На думку Риженка, це, ймовірно, і дає перспективу того, що ми отримуємо все більш спроможну та ефективну техніку, як от Patriot чи HIMARS, а далі, можливо, і літаки та далекобійні ракети.

Це дозволить нам продовжити звільнення наших територій і забезпечити кінцеву мету тих дій, які ми зараз робимо, тобто відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет,

– підсумував Риженко.

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