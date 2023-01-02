Начнут ли Китай и Беларусь помогать России в войне в 2023 году: мнение политика

В России практически нет союзников, которые готовы помочь воевать ей против Украины. Хотя иногда звучат опасения по Китаю и Беларуси.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, можно уверенно говорить, что Китай не будет участником войны в Украине или союзником России.

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Пекин может поддерживать Россию в определенных "третьесортных" вопросах типа голосований в резолюциях, вето на определенные решения и других политических шагах. Может быть, там даже поддержат определенный объем внешней торговли. Но не сильно, чтобы не нарваться на вторичные санкции.

Китай не станет активным участником войны. Си Цзиньпинь не собирается встречаться с Путиным. Он не первый раз ему отказывает во встрече,

– отметил Гудков.

Вступит ли Беларусь в войну

По мнению Гудкова, достаточно сомнительно, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко все же решит полноценно вступить в бой. Скорее всего, тот до конца войны будет "валять дурака", что-то обещать Путину, вбрасывать громкие заявления. Но армию на войну не пошлет.

Он не идиот, чтобы рисковать головой ради Путина. Лукашенко готов много сделать – сдать страну в аренду, испортить политические отношения, но не готов поставить голову в пашу льва,

– заметил Гудков.

Хотя, безусловно, Лукашенко нужно считать сообщником России в войне.

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