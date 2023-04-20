Ночная атака "Шахидами", что вызвало вспышку над Киевом: хронология 421 дня войны

Уже 421 сутки полномасштабной войны украинские воины героически обороняют родную землю от российского нашествия, умеющего только терроризировать, безжалостно убивать мирных людей и разрушать гражданскую инфраструктуру.

О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне, главные события за 20 марта рассказывает 24 Канал.

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за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 "Шахид-136". 21 из них уничтожили наши защитники.

Оккупанты совершили 69 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны отразили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

В Изюмовке в Крыму около 400 российских военнослужащих срочной службы, которые расквартированы на базе отдыха "Долина Скифов", планируют переместить на оборонные позиции в районе Владимировки.

Наша авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

В российском добровольческом формировании "Невский", которое участвует в боевых действиях в Донецкой области, увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и вернуться домой.

В Генштабе ВСУ обнародовали утреннюю сводку:

Образовательный проект о космосе Alpha Centauri опубликовал сообщение, в котором говорится, что траектория падения спутника NASA совсем другая и ее можно отследить на специальном ресурсе. По данным сайта, спутник по состоянию на 0:50 20 апреля еще не входил в атмосферу Земли, то есть падения еще не было.В Воздушных силах рассказали, что этой ночью агрессор снова атакует Украину ударными дронами и управляемыми авиабомбами. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" сбили 10 из 11 Shahed-136/131.Защитницу УПЦ МП Кохановскую 19 апреля якобы забрала полиция. В церкви заявили о похищении.

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В Воздушных силах сообщили, чтопо предварительной информации, вспышки над Киевом около 22:30 связаны с падением спутника или метеорита. Информация уточняется. Подчеркнули, что угрозы применения врагом средств воздушного нападения на этом направлении нет. Кроме того, военные рассказали, что идет интенсивная боевая работа Воздушных сил по Shahed-136/131 на юго-восточном направлении.Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал единственную страну, точно поставляющую оружие России, – это Иран. По его словам, больше четких союзников у государства-агрессора нет.