Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні, головні події за 20 березня розповідає 24 Канал.

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