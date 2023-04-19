Про ключові події середи, 19 квітня, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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05:25 У Маріуполі останнім часом фіксують переміщення російської військової техніки. Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ та займають вичікувальну позицію.

03:38 В Одеській РВА повідомили деталі нічної атаки безпілотниками по регіону. Більшість повітряних цілей ворога вдалося збити силам ППО. Проте, на жаль, є і влучання по об'єкту громадської інфраструктури.

02:00 В Одесі пролунали вибухи. Попередньо, працювало ППО. Регіон з Півдня ворог атакував "Шахідами".

00:34 На війні загинув військовий та колишній народний депутат Олег Барна.

00:25 У вівторок, 18 квітня, помер Начальник військової адміністрації Миколаївки, що на Донеччині, Юрій Підлісний. За кілька тижнів йому виповнилося б 49 років. Причина – невиліковна хвороба.

00:08 Найманець ПВК "Вагнера" повернувся з фронту й вбив людину. Раніше росіянин вже був засуджений за подібний злочин.