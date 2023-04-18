Про головні події на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні 18 квітня – розповідає 24 Канал.

До теми Зізнання вагнерівців у вбивствах дітей, черговий прогноз Буданова: хронологія 418 дня війни


Повітряна тривога в Україні / Карта