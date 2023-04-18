Про головні події на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні 18 квітня –розповідає 24 Канал. До темиЗізнання вагнерівців у вбивствах дітей, черговий прогноз Буданова: хронологія 418 дня війни 6:19Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога. 6:17Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін". 6:15 Ворог зосереджуєосновні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 6:10 Щонайменше 50 суден з українським зерном заблоковані Росією у Чорному морі, повідомив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. 3:18 На Сході та Півдні відбій повітряної тривоги. 3:10 Як зазначали моніторингові пабліки, сирени лунали через загрозу невідомого типу БпЛА та артилерійських обстрілів у прифронтових районах. 3:05 Станом на 3 ночі тривога триває на Півдні та Сході. 2:58 Сергій Лавров раптом заявив, що Росія хоче закінчити війну. Щоправда, це слово, вочевидь, й досі бояться озвучувати, тому називають "конфліктом". 1:30 У низці областей України лунають тривоги. У мережі повідомляють про вибухи у Словʼянську. Повітряна тривога в Україні / Карта