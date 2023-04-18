Про головні події на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні 18 квітня – розповідає 24 Канал.

До теми Зізнання вагнерівців у вбивствах дітей, черговий прогноз Буданова: хронологія 418 дня війни

6:19 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.

6:17 Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".

6:15 Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

6:10 Щонайменше 50 суден з українським зерном заблоковані Росією у Чорному морі, повідомив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

3:18 На Сході та Півдні відбій повітряної тривоги.

3:10 Як зазначали моніторингові пабліки, сирени лунали через загрозу невідомого типу БпЛА та артилерійських обстрілів у прифронтових районах.

3:05 Станом на 3 ночі тривога триває на Півдні та Сході.

2:58 Сергій Лавров раптом заявив, що Росія хоче закінчити війну. Щоправда, це слово, вочевидь, й досі бояться озвучувати, тому називають "конфліктом".

1:30 У низці областей України лунають тривоги. У мережі повідомляють про вибухи у Словʼянську.



Повітряна тривога в Україні / Карта