Про це йдеться у звіті нідерландської розвідки. Стверджують, що найбільше значення для ворога мають саме Сухопутні війська.

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Сухопутні війська Росії

Після року військових невдач в Україні Росія зазнала великих матеріальних збитків та втрат особового складу. Російській армії довелося зіткнутися з безліччю проблем, такими як постійний низький моральний стан та матеріально-технічні недоліки, які не дозволили їм розпочати широкомасштабні наступальні операції до настання зими.

Своєю чергою, Кремль сподівається розв'язати ці питання завдяки:

оголошеній у вересні 2022 року "частковій мобілізації",

використанню найманців з ПВК "Вагнера",

імпорту військової техніки з Білорусі, Ірану і Північної Кореї.

Військово-повітряні сили Росії

На думку нідерландських розвідників, російські військово-повітряні сили відіграють обмежену роль в Україні. Розгортання тактичних винищувачів, вертольотів і систем ППО для захисту російських сухопутних військ на полі бою не було вирішальним ні в наступі, ні в обороні.

Росія виявилася нездатною досягти панування в повітрі, попри велику кількість сучасних літаків та зброї, особливо на ранніх стадіях конфлікту. Відтак, Україна може наносити авіаудари по угрупуваннях ворожих військ ракетами та з артилерії.

У перші шість місяців повномасштабної війни російська стратегічна авіація намагалася зірвати постачання українських військ, зброї та боєприпасів на фронт. Обстріли залізничних колій, складів і оборонних підрядників в українському тилу спричинили значні жертви серед цивільного населення.

У жовтні 2022 року Москва прийняла іншу повітряну стратегію, організувавши широкомасштабні удари по українській енергетичній інфраструктурі. Такі дії окупантів мали на меті завдати шкоди економіці, в тому числі оборонної промисловості, і підірвати моральний дух населення.

Військово-морські сили Росії

У звіті йдеться про те, що російські військово-морські сили в Чорному морі також відіграють обмежену роль. У перші тижні повномасштабного вторгнення російський флот мав значне панування в Чорному морі і навіть, здавалося, готував висадку на південному узбережжі України.

Втім, через українську оборону та невдалу логістику Росії, ця передбачувана перевага швидко зменшилася, і російський контроль над Чорним морем зник. Не можливо не згадати найбільшу втрату ворожого флоту – крейсер "Москва".

З того часу російські кораблі і підводні човни відігравали обмежену роль у конфлікті і наразі зосереджується лише на матеріально-технічній підтримці бойових підрозділів на землі та запуску ракет проти наземних цілей в Україні.

Ядерна, біологічна та хімічна зброя

Розвідка Нідерландів стверджує, що нині Росія має найбільший і різноманітний арсенал тактичної ядерної зброї у світі. Серед них, зокрема, є балістичні і крилаті ракети, які можуть нести ядерне навантаження. Зазначають, що країна-агресорка у своєму арсеналі має від 1500 до 2000 діючих ядерних боєголовок.

Ця зброя призначена для стримування потенційних супротивників, насамперед Заходу. Ймовірно, ядерні погрози Кремля спрямовані на те, щоб відмовити західні країни постачати Україні більше зброї.

Російські пропагандисти неодноразово звинувачували Україну, США та інші країни Заходу в підготовці провокацій із застосуванням хімічних речовин та розробку прихованої біологічної зброї.