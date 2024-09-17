Оккупанты атаковали Украину "Шахедами": хронология 937 дня войны

Россия продолжает атаковать мирные города Украины и терять тысячи своих солдат в погоне за новыми территориями. Силы обороны уже 937 дней продолжают сдерживать врага по всей линии фронта.

О ключевых событиях 17 сентября, ситуацию на фронте, потери России, успехи ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.

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06:12. Пять бывших министров обороны и бывший премьер-министр Великобритании призвали нынешнего главу правительства Кира Стармера принять односторонние меры, чтобы позволить ВСУ использовать ракеты Storm Shadow для дальнобойных ударов по России. Впрочем, это может произойти только по согласованию с властями США.

02:47. Представитель Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге 16 сентября заявил, что пока нет никаких изменений в политике относительно ударов вглубь России.

00:53. На Киевщине работала ПВО по российским дронам.

00:10. В ночь на 17 сентября в Саратовской области прогремели мощные взрывы. Сообщают, что их слышали в районе аэродрома "Энгельс". Кроме того, в сети пишут о пожаре.