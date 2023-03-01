Ночная атака дронами и "хлопок" в Крыму: хронология 371 дня войны

Со дня полномасштабного вторжения России в Украину прошел 371 день – украинцы продолжают героически сопротивляться врагу. Поддержка союзников нашей страны только растет, враг наоборот – деморализован.

О ситуации на поле боя и дипломатическом фронте – читайте в материале 24 Канала.

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Во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. В частности, "хлопок" слышали в Саках и Евпатории.Руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что в ближайшие несколько дней Россия может осуществить массированный ракетный обстрел Украины. Об этом свидетельствует активность вражеской авиации.В Пентагоне заявили, что не следует исключать, что война в Украине может растянуться на 2-3 года. Однако в США настроены, что война закончится стратегическим провалом России.Россия ночью запустила по Украине иранские "Шахиды". В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, а в Кременчуге раздались взрывы. Вражеский беспилотник был зафиксирован на Севере от Киева.