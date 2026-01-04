Журналист, инфлюенсер и волонтер из США Корри Нието рассказал 24 Каналу, что работа с человеческими историями, в частности с семьями пропавших без вести военных, усилила решимость документировать то, через что проходят украинцы.

Смотрите также: Почувствовал себя живым, – волонтер из США честно поделился историей о переезде в Украину

Что побудило Нието эвакуироваться в Закарпатье перед войной?

"Я жил в небольшом городке возле Ирпеня и Бучи. За неделю до полномасштабной войны на свадьбе друга все обсуждали только одно: произойдет ли вторжение. В конце вечера мой друг, у которого были контакты в посольстве, убедительно сказал, что русские действительно нападут", – рассказал Нието.

Вместе с девушкой он решил на случай угрозы эвакуироваться в семейный дом в Мукачево, что близко к границе. Они упаковали вещи и поехали, и уже через неделю началось вторжение. Оттуда можно было быстро добраться до Венгрии или Словакии, но там было спокойно, и они колебались, оставаться или ехать дальше.

За несколько месяцев в Мукачево я ни разу не слышал воздушной тревоги. Когда впервые услышал сирену во Львове, испугался – не знал, где искать укрытие или подвал. А люди спокойно ходили, будто ничего не произошло. Поражает, как быстро они привыкли к войне и постоянным тревогам,

– сказал Нието.

Журналист периодически выезжал из Украины, но всегда возвращался каждые три месяца. В конце 2023 года он окончательно переехал обратно – сначала в Одессу, где было "очень громко", а через год вернулся в Киев.

Как война изменила жизнь и привычки Нието?

После почти четырех лет войны он привык к воздушным тревогам, комендантскому часу и постоянным ограничениям, и уже не помнит, какой была жизнь до войны. Он научился распознавать звуки взрывов и оценивать уровень угрозы по сообщениям в телеграмм-каналах о "Шахэды", баллистике или МиГи.

Я автоматически понимаю, когда надо бежать в подвал, когда достаточно перейти в коридор, а когда готовиться к укрытию. Это безумие – постоянный стресс, к которому привыкаешь настолько, что уже не задумываешься. Так изменилась моя жизнь. Я не хочу употреблять слово "травма", но чувствую, что где-то внутри она есть, и порой прорывается наружу,

– признался Нието.

Мужчина работает с человеческими историями и познакомился с семьями бойцов одного подразделения, многие из которых пропали без вести. Женщины рассказывали ему о том, как потеряли связь с мужчинами год или два назад – не знают, или они в плену, или погибли, но держатся надежды, оставшись без кормильцев с детьми на руках и не понимая, что делать дальше.

"Я считаю себя сильным человеком, но когда пересказывал эти истории другим, вдруг чувствовал, как на глаза наворачивались слезы. Со мной обычно такого не бывает. Тогда осознал, что эта травма внутри меня. Хотя она – ничто по сравнению с тем, через что проходят эти люди. После этих встреч я еще больше захотел рассказывать их истории", – признался Нието.

Что еще известно о пленных, которых берет Россия?