Паузы для Путина зимой не будет, все будет решать Украина, – американский политолог
Никто не будет делать паузу в войне на зимний период. Вооруженные Силы и дальше будут давить на оккупантов, а союзники будут поддерживать Украину.
Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, два ключевых союзника Украины – Вашингтон и Лондон – четко заявили, что будут поддерживать Украину, а министр обороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что ВСУ должны продолжать контрнаступление зимой.
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Все будет решать Украина
Как подчеркнул Юнус, для Украины уже достаточна поддержка этих двух государств, которые в свое время развалили СССР. Также очень важно, что в Европе есть несколько достойных стран и политиков, последовательно помогающих ВСУ.
Не стоит обращать внимание на информационные вбросы по принуждению Украины к переговорам. Все будет решать не закулисья, а президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный и в целом военно-политическое руководство.
Если за кулисами и последуют какие-то разговоры о переговорах, то вообще не реагируйте. Они были возможны только в начале войны, когда все готовились к вашей капитуляции. Потому и были определенные переговоры в Стамбуле. Но вы уперлись рогами,
– отметил Юнус.
Эксперт считает это действительно правильным решением. На время переговоров в Стамбуле Украина была в ситуации 2015 после Иловайска и Дебальцево, когда Киев заставили пойти на переговоры. Ведь тогда Россия угрожала дальнейшими действиями.
В этот раз Украина набралась сил и оказала мощное сопротивление оккупантам и не пошла на требования Кремля. После этого тема переговоров осталась только в информационной плоскости.
Паузы для Путина зимой не будет – Юнус: смотрите видео
ВСУ продолжают уничтожать кафиров
- По состоянию на 26 ноября Вооруженные Силы Украины уже отправили на "концерт Кобзона" 86 710 захватчиков. За прошедшие сутки, 25 ноября, удалось ликвидировать еще 560 российских оккупантов.
- Кроме того, украинские военные уничтожили много вражеской военной техники. Так, россияне уже потеряли 2901 танк, 5848 боевых бронированных машин, 1896 артиллерийских систем, 395 реактивных систем залпового огня.
- Весной потери захватчиков еще больше возрастут. По данным так называемых российских оппозиционных СМИ, Кремль может начать "пачками" бросать на войну срочников.