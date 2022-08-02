ВСУ отбили ряд штурмовых действий российских оккупантов: где продолжаются боевые действия

Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу. За прошедшие сутки ВСУ отбили целый ряд штурмовых действий российских захватчиков. Рассказываем, где сейчас ведутся бои.

Несмотря на огромные потери, российские военные не оставляют попыток штурмовать новые населенные пункты. Об этом свидетельствуют данные, которыми 2 августа поделились в Генштабе.

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Горячее сейчас на Востоке и Юге

Следует понимать, что на всей территории Украины сохраняется угроза атак со стороны оккупантов. Но если мы уже говорим о линии фронта, то больше всего столкновений наблюдается именно на Востоке и Юге нашего государства.

Так, враг не прекращает обстреливать населенные пункты на Славянском направлении. Открывали огонь оккупанты вблизи Курульки, Грушевахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового. Кроме того, рядом с Дибривным нанесли авиаудар.

Что касается Донецкого направления, то здесь все без изменений. Захватчики планируют наступать на Бахмутское и Авдеевское направления.

Краматорское направление оккупанты обстреливают как из танков, так и из артиллерии. Атакам подверглись районы Серебрянки, Северска, Звановки, а также Донецкого. Вблизи Серебрянки также нанесли авиаудары. Неподалеку от Ивано-Дарьевки зафиксировали штурмовые действия оккупантов. Правда, там им пришлось отойти из-за отсутствия какого-либо успеха.

Если говорить о Бахмутском направлении, то враг здесь обстреливал как военную, так и гражданскую инфраструктуру. Перепало районам Яковлевки, Соледара, Бахмута, Кодемы, Семигорье, Майского и Зайцево. Кроме того, оккупанты по авиации били вблизи Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

Тем временем в районах Яковлевки, вершины, Кодемы и Майского ВСУ удалось отразить штурмовые действия. Вблизи Зайцево и Бахмута идут бои.

Обстреливал враг также Авдеевское направление. Под огонь попали районы Авдеевки, Нетайлового, а также Нью-Йорка. Из авиации оккупанты били вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Кроме того, пытались враги штурмовать неподалеку Авдеевки, но и там не преуспели. Поэтому пришлось отступить. В то же время отметим, что вблизи Песков боевые действия все еще продолжаются.

Не прекращаются обстрелы на Новопавловском и Запорожском направлениях. Захватчики били по районам Марьинки, Константиновки, Новоселки, Павловки, волшебного и Малой Токмачки. Жалкие попытки выдвинуть разведывательную группу враг предпринял близ Новополя. Там ВСУ обнаружили захватчиков, открыли огонь и обезвредили оккупантов.

Что касается Южнобугского направления, то там у врага неизменная цель. Он делает все возможное, чтобы не допустить продвижения ВСУ. Кроме того, оккупанты систематически обстреливают районы Николаева, Трудолюбівки, Токаревого, Тополиного, Князівки, Осокорівки, Апостолового, Ивановки Посад-Покровского, Новогригорьевка, Кобзарцев, Широкого и Андреевки. Штурмовые действия наблюдались вблизи Трудолюбовки. Но и там у захватчиков не было никаких успехов, что заставило их отступать.

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