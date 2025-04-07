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24 Канал Новости Украины Продвижение ВСУ, украинская делегация поедет в США: хронология 1139 дня войны
7 апреля, 06:33
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Продвижение ВСУ, украинская делегация поедет в США: хронология 1139 дня войны

Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1139 сутки. Россияне не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий. Также агрессор постоянно терроризирует гражданское население.

О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов пишет 24 Канал.

Смотрите также ВСУ продвинулись вблизи Боровой, а оккупанты – в Курской и Донецкой областях: анализ фронта ISW

02:30, 07 апреля

На этой неделе в США поедет украинская делегация для переговоров по соглашению о недрах

В Вашингтон в ближайшее время поедет украинская делегация, которая представит американской стороне новый проект соглашения о полезных ископаемых.

01:58, 07 апреля

ВСУ продвинулись вблизи Боровой: анализ ISW

Аналитики Института изучения войны отметили, что Силы обороны продвинулись в направлении Боровой.

Российские военные имели успехи в Курской области, у границ Сумщины, а также вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Курахово.