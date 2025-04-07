Продвижение ВСУ, украинская делегация поедет в США: хронология 1139 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1139 сутки. Россияне не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий. Также агрессор постоянно терроризирует гражданское население.

О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов пишет 24 Канал.

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