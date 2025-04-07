Про ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів пише 24 Канал.
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Цього тижня до США поїде українська делегація для переговорів щодо угоди про надра
До Вашингтона найближчим часом поїде українська делегація, яка представить американській стороні новий проєкт угоди про корисні копалини.
ЗСУ просунулися поблизу Борової: аналіз ISW
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони просунулися в напрямку Борової.
Російські військові мали успіхи в Курській області, біля кордонів Сумщини, а також поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська та Курахового.