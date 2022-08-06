Резервы врага существенны: в ВСУ рассказали об угрозе скопления войск на Юге

Украинские военные ежедневно уничтожают вражеские склады на временно оккупированных территориях. Но следует понимать, что резервы врага все еще очень существенны.

Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, враг продолжает нести потери. Речь как об личном составе, так и о скоплении техники и боеприпасов.

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ВСУ нарушают логистику врага

Гуменюк отметила, что ВСУ продолжают держать огневой контроль над логистическими центрами врага. Речь идет об уничтожении их складов боеприпасов на временно оккупированных территориях. Если так будет продолжаться и дальше, то врагу скоро нечем будет воевать.

За прошедшие сутки удалось ликвидировать три командных пункта врага. Кроме того, благодаря авиа- и ракетным ударам уничтожено скопление вооружения и вражеской техники, которую оккупанты планировали подтянуть для будущих атак.

В то же время она подчеркнула, что эйфория не должна брать верх. Следует понимать, что враг будет продолжать атаковать. И будет делать это активнее, когда будет терпеть поражение.

Недооценивать врага нельзя. Те резервы, которые он пытается подтянуть, достаточно существенны для того, чтобы иметь силы их поразить. Но наши усилия все же имеют успех,

– подчеркнула она.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что ВСУ продолжают влиять на дальнейшее развитие действий. На решение врага оказывают давление также пораженные накануне зенитно-ракетные комплексы, склады боеприпасов, опорные и командные пункты.

Задача ВСУ – ослабить оккупантов

В настоящее время важная задача украинских военных – ослабить российских захватчиков. Это необходимо сделать для того, чтобы у оккупантов не было сил, позволяющих продвигаться вперед.

К слову, разрушение Антоновского моста тоже доставило бойцам страны-агрессорки немалых хлопот. Им приходится использовать понтонные переправы. И ничего лучше врагу в голову не пришло.

Наталья Гуменюк добавила, что захватчики не убирают понтонные переправы даже во время артиллерийских атак со стороны ВСУ. Это свидетельствует о том, что российские бойцы готовы в любой момент скрыться. Поэтому они и держат наготове пути отступления.

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