Государство-изгой: как Россия оказалась на геополитической обочине

Во время дебатов в Сенате Франции по поводу войны в Украине премьер-министр Элизабет Борн заявила, что России придется ответить за "варварские нарушения законов войны". Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Россию вычеркнули из списка цивилизованных

В то же время под аплодисменты сенаторов она отдала дань уважения украинцам, чье "мужество вызывает восхищение", а "героизм порождает уважение".

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Подобные заявления в адрес Москвы не единичны. И это неудивительно, учитывая откровенно преступные деяния, которые совершает кремлевский режим. Мир дает понять, что России не место среди цивилизованных стран и что она рано или поздно заплатит за свои поступки.

Еще недавно Москва претендовала на звание "уникальной цивилизации", миссия которой – "объединить Восток и Запад". Претендует она и сейчас. Однако своими действиями, которые никак иначе, чем варварскими не назвать, россияне сами отвергли свое государство на обочину. А сколько было иллюзий…

Так "ломали" Украину

В своем известном труде "Столкновение цивилизаций и перестройка мирового порядка", увидевшем свет в далеком 1996 году, американский социолог и политолог Сэмюэль Филипс Гантингтон уделил Украине и России немало места. В частности, он неоднократно подчеркивал принадлежность обоих государств к единому цивилизационному пространству. А также, что линия, отделяющая западные христианские народы от мусульманских и православных народов, идет "по Украине, отделяя униатский запад от православного востока".

Ученый неоднократно утверждает, что "Украина – это расколотая страна с двумя разными культурами. Линия разлома между цивилизациями, отделяющая Запад от православия, проходит прямо по ее центру уже несколько столетий". Более того, книга проникнута нарративами относительно того, что восточные регионы Украины являются русскоязычными, а Крым вообще "у большинства населения является российским" и что якобы только по прихоти Никиты Хрущева, а в постсоветский период "под давлением Украины" полуостров стал частью нашего государства.

Не будет неожиданностью то, что подобное видение цивилизационно-культурных процессов, особенно что касается "украинского вопроса", очень подхватилось российскими неоевразийскими идеологами и политическим истеблишментом, для которых видение принадлежности Украины и России к единой цивилизации стало основой для осуществления агрессивной экспансии.

Чего только стоят труды типа "Основы геополитики: геополитическое будущее России" Александра Дугина, где Украине в лучшем для нас случае выделена роль "санитарной границы" (да и то преимущественно западной, "униатской" части), а в худшем – поглощение гипотетической "Евразийской Империей", ядром которой, конечно, должна быть Россия.

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Бомба рванула

Все это хорошо легло на неоимперско-реваншистскую почву. И спустя годы, когда Владимир Путин окончательно утвердился в качестве неизменного руководителя РФ, принесло плоды, в частности – в виде вторжения "зеленых человечков" в Крым и "восстания" пророссийских проксисил на Донбассе. Во что это в дальнейшем переросло, хорошо известно по событиям, связанным с полномасштабной агрессией России против Украины.

Не секрет, что Путин, будучи ярым "дугинистом", свято уверовал в успех своей "спецоперации". Об этом можно судить по написанной за полгода до ее начала статье "Об историческом единстве россиян и украинцев", в которой говорится и о совместных "духовных, человеческих, цивилизационных связях" (привет концепциям из 1990-х), и о том, что "настоящая суверенность Украины возможна только в партнерстве с Россией", и об "одном народе" (куда же без этого). То есть все то, что должно было бы, по его мнению, обосновать причины "воссоединения" россиян и украинцев.

Более того, в статье говорится, что в Украине "не дают поднять голову" тем, для кого "проект "антироссия" просто неприемлем" (и таких, по словам Путина, – "миллионы"), а также, что таких людей "запугивают, загоняют в подполье". И делают это, по убеждению Путина, никто иной, как "радикальные националистические группировки".

Фактически кремлевский вождь дал понять, что российских солдат в Украине будут встречать с хлебом – солью и именно такие вот указанные "подпольщики" являются якобы "настоящими" украинцами, которые только то и делают, что мечтают о совместной с россиянами жизни, ожидая благоприятное мгновение, чтобы свергнуть "радикалов-националистов".

Признание поражения началось

Впрочем, не так получилось, как думалось. Ведь вместо обещанного Кремлем окончания за три дня "спецоперации", последняя длится уже более восьми месяцев. Россия облагается новыми санкциями, а Украине поставляются передовые виды западного вооружения.

Более того, российские чиновники и пропагандисты как-то очень быстро забыли обещания о том, что никакой мобилизации не произойдет. Теперь интервенты не только теряют позиции на украинской территории, но и строят фортификационные сооружения в некоторых регионах РФ.

Так, недавно глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе построили противотанковые защитные сооружения. Такие же оборонные конструкции частная военная компания Вагнера строит на украинской Луганщине, которую Евгений Пригожин назвал "линией Вагнера".

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Зато украинцы показывают железобетонное единство и жажду абсолютной победы над российским агрессором, постепенно освобождая национальную территорию от присутствия последнего. К тому же они самочинно, без навязывания извне, определились со своей цивилизационной принадлежностью, доказывая отсутствие линий раскола в пределах Украины.

Все то, что в Москве так тщательно сращивалось в течение десятилетий, идет насмарку. А нарративы вроде общих культурных связей, вхождение в новую империю миллионов людей, ожидающих прихода "русского мира", оказались ничем иным, как пропагандистско-идеологической мантрой, нацеленной только на сохранение и укрепление Путиным и его сторонниками российского тоталитарного режима.

Более того, правительство в Москве путем объявления мобилизационных мер, подготовки оборонительных сооружений, озвучивания ядерных, продовольственных и других видов угроз только признает свое поражение в Украине. И это довольно обнадеживающий знак.

Таким образом, Россия своими варварскими действиями оказалась за чертой любого возможного цивилизационного ареала, превратившись в государство-изгоя, с которым мало кто хочет иметь дело. А это говорит о том, что ей место разве что где-то за "линией Вагнера", которую она сама для себя построила, надолго оказавшись, если не навсегда, на геополитической обочине.

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