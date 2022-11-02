Государство-изгой: как Россия оказалась на геополитической обочине
Во время дебатов в Сенате Франции по поводу войны в Украине премьер-министр Элизабет Борн заявила, что России придется ответить за "варварские нарушения законов войны". Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.
Россию вычеркнули из списка цивилизованных
В то же время под аплодисменты сенаторов она отдала дань уважения украинцам, чье "мужество вызывает восхищение", а "героизм порождает уважение".
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Подобные заявления в адрес Москвы не единичны. И это неудивительно, учитывая откровенно преступные деяния, которые совершает кремлевский режим. Мир дает понять, что России не место среди цивилизованных стран и что она рано или поздно заплатит за свои поступки.
Еще недавно Москва претендовала на звание "уникальной цивилизации", миссия которой – "объединить Восток и Запад". Претендует она и сейчас. Однако своими действиями, которые никак иначе, чем варварскими не назвать, россияне сами отвергли свое государство на обочину. А сколько было иллюзий…
Так "ломали" Украину
В своем известном труде "Столкновение цивилизаций и перестройка мирового порядка", увидевшем свет в далеком 1996 году, американский социолог и политолог Сэмюэль Филипс Гантингтон уделил Украине и России немало места. В частности, он неоднократно подчеркивал принадлежность обоих государств к единому цивилизационному пространству. А также, что линия, отделяющая западные христианские народы от мусульманских и православных народов, идет "по Украине, отделяя униатский запад от православного востока".
Не будет неожиданностью то, что подобное видение цивилизационно-культурных процессов, особенно что касается "украинского вопроса", очень подхватилось российскими неоевразийскими идеологами и политическим истеблишментом, для которых видение принадлежности Украины и России к единой цивилизации стало основой для осуществления агрессивной экспансии.
Чего только стоят труды типа "Основы геополитики: геополитическое будущее России" Александра Дугина, где Украине в лучшем для нас случае выделена роль "санитарной границы" (да и то преимущественно западной, "униатской" части), а в худшем – поглощение гипотетической "Евразийской Империей", ядром которой, конечно, должна быть Россия.
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Бомба рванула
Все это хорошо легло на неоимперско-реваншистскую почву. И спустя годы, когда Владимир Путин окончательно утвердился в качестве неизменного руководителя РФ, принесло плоды, в частности – в виде вторжения "зеленых человечков" в Крым и "восстания" пророссийских проксисил на Донбассе. Во что это в дальнейшем переросло, хорошо известно по событиям, связанным с полномасштабной агрессией России против Украины.
Не секрет, что Путин, будучи ярым "дугинистом", свято уверовал в успех своей "спецоперации". Об этом можно судить по написанной за полгода до ее начала статье "Об историческом единстве россиян и украинцев", в которой говорится и о совместных "духовных, человеческих, цивилизационных связях" (привет концепциям из 1990-х), и о том, что "настоящая суверенность Украины возможна только в партнерстве с Россией", и об "одном народе" (куда же без этого). То есть все то, что должно было бы, по его мнению, обосновать причины "воссоединения" россиян и украинцев.
Более того, в статье говорится, что в Украине "не дают поднять голову" тем, для кого "проект "антироссия" просто неприемлем" (и таких, по словам Путина, – "миллионы"), а также, что таких людей "запугивают, загоняют в подполье". И делают это, по убеждению Путина, никто иной, как "радикальные националистические группировки".
Фактически кремлевский вождь дал понять, что российских солдат в Украине будут встречать с хлебом – солью и именно такие вот указанные "подпольщики" являются якобы "настоящими" украинцами, которые только то и делают, что мечтают о совместной с россиянами жизни, ожидая благоприятное мгновение, чтобы свергнуть "радикалов-националистов".
Признание поражения началось
Впрочем, не так получилось, как думалось. Ведь вместо обещанного Кремлем окончания за три дня "спецоперации", последняя длится уже более восьми месяцев. Россия облагается новыми санкциями, а Украине поставляются передовые виды западного вооружения.
Более того, российские чиновники и пропагандисты как-то очень быстро забыли обещания о том, что никакой мобилизации не произойдет. Теперь интервенты не только теряют позиции на украинской территории, но и строят фортификационные сооружения в некоторых регионах РФ.
Так, недавно глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе построили противотанковые защитные сооружения. Такие же оборонные конструкции частная военная компания Вагнера строит на украинской Луганщине, которую Евгений Пригожин назвал "линией Вагнера".
Не упустите Никакого ока за око: почему Украина может бить по Севастополю, а Россия – лишь идти за кораблемЗато украинцы показывают железобетонное единство и жажду абсолютной победы над российским агрессором, постепенно освобождая национальную территорию от присутствия последнего. К тому же они самочинно, без навязывания извне, определились со своей цивилизационной принадлежностью, доказывая отсутствие линий раскола в пределах Украины.
Все то, что в Москве так тщательно сращивалось в течение десятилетий, идет насмарку. А нарративы вроде общих культурных связей, вхождение в новую империю миллионов людей, ожидающих прихода "русского мира", оказались ничем иным, как пропагандистско-идеологической мантрой, нацеленной только на сохранение и укрепление Путиным и его сторонниками российского тоталитарного режима.
Более того, правительство в Москве путем объявления мобилизационных мер, подготовки оборонительных сооружений, озвучивания ядерных, продовольственных и других видов угроз только признает свое поражение в Украине. И это довольно обнадеживающий знак.
Таким образом, Россия своими варварскими действиями оказалась за чертой любого возможного цивилизационного ареала, превратившись в государство-изгоя, с которым мало кто хочет иметь дело. А это говорит о том, что ей место разве что где-то за "линией Вагнера", которую она сама для себя построила, надолго оказавшись, если не навсегда, на геополитической обочине.
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