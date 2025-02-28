Действия россиян уже выказывают большие проблемы на фронте

Оккупационные силы истощены после боев, к тому же им не хватает средств для ведения войны. То, что было на фронте, в начале полномасштабного вторжения уже давно нет.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что уже давно не фиксировали САУ "Гиацинт", новейших танков в большом количестве. Сейчас у большинства воюет прицепная артиллерия.

Смотрите такжеМинус еще 1060 оккупантов: потери врага на 28 февраля

Какие проблемы возникли у врага

С танками тоже заметны проблемы. Каждый день мы видим, как украинские воины уничтожают вражескую технику. Танки, которые есть на фронте, в большинстве устаревшие, новых уже давно не было. Более того, даже те, что есть, используют как "бронетакси", чтобы доставить пехоту в поле боя.

Это произошло потому, что в Украины есть много противотанковых средств, средств контрбатарейной борьбы, поэтому Россия потеряла множество танков. Также можем упомянуть FPV-дроны, украинскую артиллерию, миние поля,

– подчеркнул военный эксперт.

В сводках Генштаба мы видим, что довольно редко враг сейчас использует бронеколоны. Обычно, они напоминают "зоопарк". Там 1– 2 танка, одна МТ-ЛБ и БТР. То есть в бой бросают то, что удалось найти.

Часто мы видим, как идут в бой на мотоциклах, мопедах, электросамокатах и даже переработанных "Жигулях" или "Москвичах", на которых спиливают крышу, чтобы бойцы могли быстро двигаться,

– рассказал Павел Нарожный.

Такие действия свидетельствуют о серьезной нехватке техники у врага. Причина этого– эффективная работа украинских сил обороны.