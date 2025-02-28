Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що вже давно не фіксували САУ "Гіацинт", новітніх танків у великій кількості. Зараз у більшості воює причіпна артилерія.

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Які проблеми виникли у ворога

З танками також помітні проблеми. Щодня ми бачимо, як українські вони знищують ворожу техніку. Танки, які є на фронті, в більшості застарілі, нових вже давно не було. Ба більше, навіть ті, що є, використовують як "бронетаксі", щоб доставити піхоту на поле бою.

Це сталося тому, що в України є багато протитанкових засобів, засобів контрбатарейної боротьби, тому Росія втратила величезну кількість танків. Також можемо згадати FPV-дрони, українську артилерію, міні поля,

– підкреслив військовий експерт.

У зведеннях Генштабу ми бачимо, що доволі рідко ворог зараз використовує бронеколони. Зазвичай, вони нагадують "зоопарк". Там 1 – 2 танки, одна МТ-ЛБ і БТР. Тобто в бій кидають те, що вдалося знайти.

Часто ми бачимо, як йдуть у бій на мотоциклах, мопедах, електросамокатах і навіть перероблених "Жигулях" чи "Москвичах", на яких спилюють дах, щоб бійці могли швидко рухатися,

– розповів Павло Нарожний.

Такі дії свідчать про серйозну нестачу техніки у ворога. Причина цього – ефективна робота українських Сил оборони.