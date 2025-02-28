Загальні втрати країни-агресорки від початку повномасштабної війни вже перевищили 874 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 28 лютого 2025 року

Зверніть увагу! У Генштабі наголосили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат ворога – особовий склад, бойові броньовані машини, артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, крилаті ракети, автомобільний транспорт і спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.