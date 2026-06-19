Путин допустил историческую ошибку, напав на Украину, – Сибига

Украина продолжает свои дальнобойные санкции против России с применением оружия собственного производства. Андрей Сибига считает, что Владимир Путин допустил ошибку, и призвал его завершить войну.

Об этом министр иностранных дел Украины написал на своей странице в X.

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У Путина есть выход из ситуации

Российская пропаганда годами убеждала россиян, что страна-агрессор воюет не только с Украиной, но и со всем "коллективным Западом". По мнению Сибиги, таким образом российский диктатор Путин хотел скрыть свое унижение и объяснить, почему война против Украины длится дольше, чем Первая мировая.

Глава МИД Украины отметил, что особенно показательно то, что все удары по Москве и другим российским регионам наносятся украинским оружием. "Российской пропаганде будет трудно вписать это в свою ложь", — добавил Сибига.

Путин не просто просчитался, когда напал на Украину. Он допустил историческую ошибку. С каждым месяцем его отказа признать это и прекратить эту войну ситуация для него и его режима будет только ухудшаться,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Министр считает, что Путин может выйти из ситуации в любой момент. А именно отдать приказ оккупантам прекратить огонь и остановить войну.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора "безумцем", который слабеет, в частности, в политическом плане и на поле боя. Несмотря на это, Украина готова к переговорам с Путиным. Но для укрепления позиций в этот процесс должна полностью включиться Европа, в том числе путем введения новых санкций против Кремля.