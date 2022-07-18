Есть вероятность продвижения в направлении Северска

Генштаб ВСУ регулярно сообщает, что продолжаются тяжелые бои, но вместе с тем большинство атак и штурмов россиян ВСУ отбивают. Однако говорить о стабилизации линии фронта еще рано. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Обратите внимание Удар по мосту через Днестровский Лиман и очередные взрывы в городах: основное за 145-й день войны

По его словам, на Донбасском плацдарме россия до сих пор имеет количественное преимущество. Конечно, уничтожение вражеских складов и пунктов управления оказывает влияние на продвижение захватчиков. Но они все еще обладают некоторой мощью, чтобы продвигаться именно на Донбассе.

Например, у меня большое беспокойство вызывает направление Северска, есть такая вероятность, что они будут наращивать свое продвижение именно в этом направлении.

– предполагает Коваленко.

Однако, он отметил, что даже при таком варианте развития событий интенсивность вражеского наступления будет совсем другой. По мнению эксперта, сейчас у оккупантов совсем не такой потенциал, чтобы совершать стремительные оккупационные действия.

Коваленко считает, что в ближайшее время можно будет увидеть ситуацию, где россияне будут пытаться занять позиции обороны почти по всем линиям фронта. А там, где оборона будет наиболее ослаблена, начнется контрнаступление. Оккупанты будут отступать – иными словами, "жестов доброй воли" будет все больше.

Последние новости с фронта: коротко

ВСУ продолжают наносить потери оккупантам, в том числе и на Юге, где продолжается контрнаступление украинских сил. Так, стало известно, что наши защитники в очередной раз попали в скопление российских войск в Бериславском районе Херсонской области.

СтратКом ВСУ обнародовал "горячее" видео, в котором видно, как в оккупированной с 2014 года Кадиевке горит склад с российскими боеприпасами. Однако когда именно произошла эта атака неизвестно. Вместе с тем 18 июля такие же взрывы от детонации боеприпасов оккупантов было слышно в селе Райское Херсонской области.

Значительными успехами может похвастаться и украинская авиация. За минувшие сутки, 17 июля, Воздушные силы ВСУ уничтожили 30 российских оккупантов, командно-наблюдательный пункт роты, взводный опорный пункт и еще около 20 единиц вражеской техники.

Не пропустите – операторы ССО показали новое оружие от западных партнеров: смотрите видео