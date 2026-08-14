Россияне продвинулись по двум направлениям: ISW проанализировал ситуацию на фронте

Российские войска продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта, однако в основном безрезультатно. Их продвижение все же было зафиксировано в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Харьковская область

Со ссылкой на украинского военного обозревателя аналитики заявили, что на Купянском направлении российские войска пытаются оттеснить украинские подразделения с восточного берега реки Оскол. За последние два дня российские военные, возможно, продвинулись к юго-востоку от Купянска.

В частности, подразделения 47-й танковой дивизии России, по данным аналитиков, вышли к северному берегу реки Лозоватка, закрепились в Куриловке и на северо-восточной окраине Кившаровки. Также они, возможно, достигли восточной окраины Купянска-Вузлового.

В то же время 12 и 13 августа противник безуспешно атаковал в направлении Великого Бурлука.

К северу от Харькова россияне пытаются продвигаться южнее Волчанска. По данным военного обозревателя, штурмовые группы оккупантов пытались прорвать украинские позиции в районах Марьинского, Красного и Дегтярного.

Донецкая область

На Славянском направлении украинские военные, по оценке специалистов, недавно продвинулись или удержали позиции к юго-востоку от Славянска. Геолокационные кадры подтверждают, что защитники находятся на северо-западной окраине Пескуновки. Кроме того, они нанесли удар по позициям россиян в южной части Лимана после вероятной попытки проникновения врага в этот район.

Бои продолжались и на Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Однако 12 – 13 августа оккупанты там не продвигались. Аналогичная ситуация и к северо-востоку от Боровой.

В то же время на Александровском направлении вперед продвинулись украинские военные. Геолокационные кадры подтвердили заявление Сил обороны об установке флагов Украины в нескольких населенных пунктах к востоку и юго-востоку от Александровки.

Запорожская и Херсонская области

Также оккупанты, не продвигаясь вперед, проводили атаки на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области.

Ограниченные наступательные действия российских войск продолжались и в Херсонской области.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 августа / Карты ISW