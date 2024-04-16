Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что американскому политикуму нужно найти компромисс и не преуменьшать значимости ситуации в геополитике. Поскольку, например, война в Украине напрямую касается Вашингтона.

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Война в Украине – не локальная проблема

Благодаря фокусировке на проблемах Америки и игнорированию геополитики республиканцы и потенциальный кандидат на выборах президента США Дональд Трамп пытаются получить политические капиталы. Уже фактически половина американцев поддерживают политика в этом вопросе.

В то же время демократы несколько в другом ключе освещают войну в Украине. Пытаются достучаться до своих оппонентов в Конгрессе, что все-таки нужно найти консенсус. Хотя демократы предлагают различные инициативы, но это задерживает рассмотрение помощи Киеву и непосредственно негативно влияет на ситуацию на поле боя.

Американским политикам необходимо найти взаимопонимание. Ведь Россия угрожает не только Украине, но и самим США. Они бросают вызов именно западному миру, доминированию Соединенных Штатов. Это удар и по престижу, и геополитической весомости Вашингтона. Это должно было бы стать толчком, чтобы они нашли компромисс и доносили правдивую информацию,

– сказал Станислав Желиховский.

Не нужно обесславливать проблему на американо-мексиканской границе. Однако политики США должны доносить до американского общества важность конфликтов в мире. К примеру, что война в Украине – не просто локальная проблема, а новый вид противостояния с элементами глобалистики. Приуменьшение значимости ситуации в Украине, в Израиле, в Тайване – самая большая ошибка американского политикума.

По словам политолога, в Соединенных Штатах необходимо проводить серьезную разъяснительную работу и сообщать народу о событиях на земном шаре. Если американцы этого не будут понимать, они могут сделать неправильный выбор, который в будущем способен породить новые проблемы как для США, так и для их партнеров.

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