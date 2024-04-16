Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що американському політикуму потрібно знайти компроміс і не применшувати значущості ситуації в геополітиці. Оскільки, приміром, війна в Україні напряму стосується Вашингтона.
Дивіться також Роль США не слід перебільшувати: чому Ізраїлю допомогли відбити атаку Ірану
Війна в Україні – не локальна проблема
Завдяки фокусуванню на проблемах Америки та ігноруванню геополітики республіканці й потенційний кандидат на виборах президента США Дональд Трамп пробують здобути політичні капітали. Уже фактично половина американців підтримують політика в цьому питанні.
Водночас демократи дещо в іншому ключі висвітлюють війну в Україні. Намагаються достукатися до своїх опонентів у Конгресі, що все-таки потрібно віднайти консенсус. Хоч демократи пропонують різні ініціативи, але це затримує розгляд допомоги Києву і безпосередньо негативно впливає на ситуацію на полі бою.
Американським політикам необхідно знайти порозуміння. Адже Росія загрожує не лише Україні, а й самим США. Вони кидають виклик саме західному світу, домінуванню Сполучених Штатів. Це удар і по престижу, і геополітичній вагомості Вашингтона. Це мало б стати поштовхом, аби вони віднайшли компроміс і доносили правдиву інформацію,
– сказав Станіслав Желіховський.
Не потрібно знеславлювати проблему на американо-мексиканському кордоні. Проте політики США мають доносити до американського суспільства важливість конфліктів у світі. Приміром, що війна в Україні – не просто локальна проблема, а новий вид протистояння з елементами глобалістики. Применшування значущості ситуації в Україні, в Ізраїлі, в Тайвані – найбільша помилка американського політикуму.
За словами політолога, у Сполучених Штатах необхідно проводити серйозну роз'яснювальну роботу й повідомляти народу про події на земній кулі. Якщо американці цього не розумітимуть, вони можуть зробити неправильний вибір, який у майбутньому здатний породити нові проблеми як для США, так і для їхніх партнерів.
Затримка допомоги Україні: наслідки
- Через брак ракет, викликаний затримкою західної допомоги Україні, російські окупанти змогли знищити Трипільську ТЕС 11 квітня, яка подавала світло у Київську, Житомирську та Черкаську області. Президент Володимир Зеленський розповів, що на станцію летіло одинадцять російських ракет, сім вдалося знищити, на інші – не вистачило ракет.
- Існує ризик, що в майбутньому Росія зможе здійснити небезпечніші прориви, особливо на заході від Бахмута, якщо США продовжать затримувати військову допомогу. Аналітики ISW наголошують, що забезпечення необхідними ресурсами є ключовим для підтримки обороноздатності України у війні проти агресора.
- Голова Генштабу Естонії Енно Мотс описав інтенсифікацію наступальних операцій Росії як спробу підірвати волю України до боротьби та єдність Заходу. Він акцентував, що Україні потрібні значні ресурси для відсічі агресії та відновлення, а розкол західної єдності створює дилему, яка перешкоджає своєчасному та послідовному потоку постачань.