Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що американському політикуму потрібно знайти компроміс і не применшувати значущості ситуації в геополітиці. Оскільки, приміром, війна в Україні напряму стосується Вашингтона.

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Війна в Україні – не локальна проблема

Завдяки фокусуванню на проблемах Америки та ігноруванню геополітики республіканці й потенційний кандидат на виборах президента США Дональд Трамп пробують здобути політичні капітали. Уже фактично половина американців підтримують політика в цьому питанні.

Водночас демократи дещо в іншому ключі висвітлюють війну в Україні. Намагаються достукатися до своїх опонентів у Конгресі, що все-таки потрібно віднайти консенсус. Хоч демократи пропонують різні ініціативи, але це затримує розгляд допомоги Києву і безпосередньо негативно впливає на ситуацію на полі бою.

Американським політикам необхідно знайти порозуміння. Адже Росія загрожує не лише Україні, а й самим США. Вони кидають виклик саме західному світу, домінуванню Сполучених Штатів. Це удар і по престижу, і геополітичній вагомості Вашингтона. Це мало б стати поштовхом, аби вони віднайшли компроміс і доносили правдиву інформацію,

– сказав Станіслав Желіховський.

Не потрібно знеславлювати проблему на американо-мексиканському кордоні. Проте політики США мають доносити до американського суспільства важливість конфліктів у світі. Приміром, що війна в Україні – не просто локальна проблема, а новий вид протистояння з елементами глобалістики. Применшування значущості ситуації в Україні, в Ізраїлі, в Тайвані – найбільша помилка американського політикуму.

За словами політолога, у Сполучених Штатах необхідно проводити серйозну роз'яснювальну роботу й повідомляти народу про події на земній кулі. Якщо американці цього не розумітимуть, вони можуть зробити неправильний вибір, який у майбутньому здатний породити нові проблеми як для США, так і для їхніх партнерів.

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