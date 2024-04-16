Інститут вивчення війни наголошує на критичній ролі американської безпекової допомоги для України на тлі можливих наступальних операцій Росії наприкінці весни та влітку 2024 року. Керівник ГУР України Кирило Буданов заявив, що без західної підтримки протистояти масштабному наступу буде "катастрофічно важко".

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Напруженість на Сході України

Міністр оборони України Рустем Умеров акцентував, що ситуація на Сході країни залишається напруженою, особливо на захід від Бахмута, де російські війська концентрують свої зусилля. Попри успішне використання сучасних технологій проти чисельно більшого ворога, нестача боєприпасів стає все більш відчутною.

Речник Сил оборони Півдня Назар Волошин зазначив, що українська артилерія використовує в п'ять разів менше снарядів, ніж російська, проте її точність значно вища. А проте здатність ЗСУ ефективно протидіяти посиленому російському наступу під загрозою через брак матеріально-технічних ресурсів.

ISW наголошує, що російські війська користаються нестачею українських ресурсів для досягнення тактичних успіхів. Існує ризик, що в майбутньому Росія зможе здійснити більш значні та небезпечні прориви, особливо на заході від Бахмута, якщо США продовжать затримувати військову допомогу.

Здатність ЗСУ відбивати нещодавно посилені російські наступальні операції на Сході України погіршилася через нестачу матеріальних засобів. Ймовірно, продовжить погіршуватись у найближчому майбутньому, якщо триватимуть затримки допомоги США у сфері безпеки,

– пишуть в Інституті вивчення війни.

Українські військові та експерти одноголосно наголошують на важливості своєчасної та об'ємної підтримки з боку міжнародних партнерів. Забезпечення необхідними ресурсами є ключовим для підтримки обороноздатності України у війні проти агресора.

Додаткова інформація зі звіту ISW