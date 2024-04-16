Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что для этих государств, несмотря на их иногда антиизраильскую риторику, "смертельный враг" – Иран. Так союзники Израиля сбили примерно 20% ракет. Отметим, что в ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 БПЛА и ракет.

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"Я бы не преувеличивал заботу Соединенных Штатов об Израиле. Но дальше, немедленно, что было на следующий день – американская администрация повела себя в отношении Израиля в той же манере, как в украинской – "ни в коем случае", – добавил Пионтковский.

Так, например, в США заявляли, что Украине "не стоит" бить по нефтеперерабатывающим заводам в России. Относительно Израиля, отметил публицист, то же самое. Мол, "США помогли, но не будут участвовать в ударах по Ирану и не советуют этого делать".

"Я бы не идеализировал здесь поддержку администрации Байдена", – подчеркнул Пионтковский.

Политика "умиротворения"

Президент США вынужден больше поддерживать Израиль, ведь израильское лобби в США значительно сильнее украинского. Публицист отметил, что в целом политика администрации Джо Байдена – это "политика умиротворения" в отношении агрессоров. Мол, Джо Байден после того, как ХАМАС напал на Израиль в октябре 2023-го года, заявил, что "враги мира – тоталитарные государства, которые бросили вызов и хотят уничтожить две свободные страны – Украину и Израиль".

"Мы, Соединенные Штаты, самые сильные в мире, мы являемся лидерами свободного мира. Мы сделаем все, чтобы у нас было достаточно сил, чтобы защитить Украину и Израиль. И мы никогда не позволим преуспеть врагам свободы". Эти слова были подтверждены,

– рассказал Андрей Пионтковский.

Так США отправили 2 авианосца в сторону Израиля. В частности, один из них имел определенное значение во время иранской атаки на Израиль. Также Байден внес законопроект о предоставлении помощи трем государствам, на которые нацелились "враги свободы", – Украине, Израилю и Тайваню.

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