Хочет дойти до Киева и захватить Одессу: Медведев снова отличился скандальными заявлениями

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова выдал циничные заявления относительно войны в Украине. Соратник Путина сказал, что для "достижения целей СВО" российской армии снова придется дойти до Киева.

Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, Медведев сказал, что Одесса якобы "заждалась Россию", передает 24 Канал.

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Медведев снова собрался "захватить" Киев и Одессу

Во время рабочей встречи Дмитрий Медведев заявил, что рассматривает Киев как "российский город". Более того, он считает, что российские войска должны остановиться именно на украинской столице.

Будет ли это Киев? Да, видимо, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам: Киев – российский город, и оттуда идет угроза существованию Российской Федерации,

– цинично заявил он.

Заместитель председателя Совбеза России сказал, мол, именно из нашей столицы идет "интернациональная угроза", ведь "Киев по своим корням хоть и российский город, им руководит интернациональная бригада противников России, во главе с США".

Более того, Медведев почему-то цинично решил, что Одесса также является "российским городом".

"Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессы в Российской Федерации. Даже из-за истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят – это наш российский город", – цинично заявил он.

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