Противодействие российским БПЛА, удары по врагу и развитие ОПК: основные заявления министра обороны Хмары

Глава Минобороны Украины обозначил основные направления развития обороны, над которыми в настоящее время ведется работа. Евгений Хмара рассказал об усилении защиты воздушного пространства, противодействии российским воздушным целям, а также о развитии дальнобойного вооружения.

О текущих приоритетах в сфере обороны страны заявил министр обороны Украины Евгений Хмара на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.