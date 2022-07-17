В минобороны россии цинично "анонсировали" новые удары по Украине: какие города – под угрозой

Идут 144 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. В стране-агрессорке, похоже, готовятся к очередным циничным ударам по мирным населенным пунктам нашего государства.

Об этом свидетельствует недавнее возведение минобороны России, в котором оно снова грезит расположением опорных пунктов и складов с боеприпасами Вооруженных Сил Украины в якобы гражданских объектах по меньшей мере четырех украинских городов . 24 канал передает детали.

Читайте также Путин приказал российским войскам захватить Харьков и взять под контроль всю область, – ISW

Какие города под угрозой

По возведению минобороны России с вечера 16 июля, ВСУ якобы используют жилые дома и образовательные учреждения на территории Украины в военных целях. Тем самым страна-агрессорка еще раз пытается оправдать свои преступные удары по гражданским объектам нашего государства.

Так, призрачные "националистические формирования", по сообщению российского министерства, размещаются в таких населенных пунктах, которые, соответственно, находятся под угрозой очередных атак оккупантов:

Соледар , Донецкая область. В кремле придумали, что здесь, в местной школе №14 по улице Краснофлотская, якобы оборудован опорный пункт Вооруженных Сил Украины, а в подвале учебного заведения якобы находится склад боеприпасов. На прилегающей территории школы, по лжи российского ведомства, находится тяжелое вооружение.

, Донецкая область. В кремле придумали, что здесь, в местной по улице Краснофлотская, якобы оборудован опорный пункт Вооруженных Сил Украины, а в подвале учебного заведения якобы находится склад боеприпасов. На прилегающей территории школы, по лжи российского ведомства, находится тяжелое вооружение. Харьков . В городе, который обстреливается оккупантами без остановки, на этот раз на прицеле захватчиков улица Пушкинская . Именно здесь, в больном воображении российского минобороны, на нижних и верхних этажах жилых домов оборудованы позиции крупнокалиберных пулеметов и ПЗРК, а также складов с боеприпасами. При этом министерство страны-агрессорки нагло врет, что харьковчанам вроде бы запрещают уехать из города.

. В городе, который обстреливается оккупантами без остановки, на этот раз на прицеле захватчиков . Именно здесь, в больном воображении российского минобороны, на нижних и верхних этажах жилых домов оборудованы позиции крупнокалиберных пулеметов и ПЗРК, а также складов с боеприпасами. При этом министерство страны-агрессорки нагло врет, что харьковчанам вроде бы запрещают уехать из города. Одесса . Кремлю показалось, что на территории школы №100 по улице Варненской расположена украинская бронетехника, тяжелая артиллерия и ракетные системы залпового огня. Кроме того, российское минобороны абсурдно заявило, что территория учебного заведения заминирована, а по периметру расположены блокпосты.

. Кремлю показалось, что на территории по улице Варненской расположена украинская бронетехника, тяжелая артиллерия и ракетные системы залпового огня. Кроме того, российское минобороны абсурдно заявило, что территория учебного заведения заминирована, а по периметру расположены блокпосты. Славянск . Очередная циничная басня россии – в социальном приюте для детей "Паруса Надежды" на улице Серафимовича вроде бы "боевики националистических формирований оборудовали казарму и опорный пункт".

К теме В ВСУ ответили на циничный фейк россиян об "уничтожении группы националистов" в Виннице

Напомним, что недавно по меньшей мере 10 российских ракет уготовили по двум вузам Николаева . Речь идет о местном педагогическом институте и Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова. Какие "опорные пункты" или "военные склады" в больном воображении российского министерства обороны размещались в этих учебных заведениях - до сих пор загадка.

Вас может заинтересовать – чего сейчас требует пути от российской армии: смотрите видео