Молдова продлила чрезвычайное положение из-за войны в Украине

В Молдове решили продлить режим чрезвычайного положения. Это связано с войной в Украине, кризисом в энергетической сфере и необходимостью управления потоками беженцев в будущем.

Чрезвычайное положение продлили еще на 60 дней. Оно продолжается с самого начала вторжения россии в Украину.

Обратите внимание Угрозы кремля в адрес Кишинева: может ли россия прийти с войной в Молдову

В Молдове продлили режим ЧП

Парламент Молдовы на заседании 28 июля принял решение о продлении режима чрезвычайного положения по запросу правительства. "За" проголосовали 52 депутата руководящей партии "Действие и солидарность". Отсчет 60 дней, на которые депутаты продлили режим ЧС, начнется 8 августа.

Премьер-министр Наталья Гаврилица отметила, что причиной такого решения является продолжающаяся в Украине война и ее последствия.

Логистические связи нарушены. Во многих странах сохраняется риск голода. Цены на энергоресурсы растут, а экономическая ситуация в мире очень тяжелая. Блокировка украинских портов касается нашего импорта и экспорта,

– отметила Гаврилица.

По ее словам, война рождает много рисков и ситуаций, когда правительство должно реагировать мгновенно. В Блоке коммунистов и социалистов заявили, что отказываются голосовать за продление режима чрезвычайного положения и покинули зал заседания парламента.

Вице-голова парламента, депутат-социалист Влад Батринча отметил, что режим ЧП негативно отразится на национальной экономике.

"У Молдовы есть все инструменты, чтобы вернуться к нормальной жизни", – заявил политик.

Будет интересно – арестованные активы россии передали в управление государству: смотрите видео

С 24 февраля режим чрезвычайного положения в Молдове уже продлевали несколько раз.