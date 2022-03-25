Война в Украине может привести к голодным бунтам в бедных странах, – ВТО

В ВТО убеждены, что война в Украине будет иметь последствия не только в нашей стране. Она еще и станет причиной голодных бунтов в бедных странах по всему миру.

Об этом в интервью рассказала руководитель Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Она предостерегла, что резкий рост цен на продовольствие в результате войны в Украине повлечет голодные бунты в бедных странах мира.

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Рост цен и голод практически неизбежны

Глава ВТО подчеркнула, что многие африканские страны зависимы от поставок продовольствия из Черноморского региона. Поэтому война России против Украины может стать настоящей катастрофой не только для украинского народа, но и для ряда стран африканского континента.

Я думаю, мы должны быть очень обеспокоены. Влияние на цены на продукты питания и голод в этом и следующем году может быть значительным. Еда и энергия – два крупнейших предмета в потребительской корзине бедняков во всем мире,

– подчеркнула она.

Она подчеркнула, что Украина обычно поставляет половину пшеницы Всемирной продовольственной программе, агентству ООН. Она обеспечивает чрезвычайные поставки странам, которые находятся в состоянии конфликта или переживают стихийные бедствия, такие как голод.

Поэтому, отмечает она, если в мире не подумают о том, как смягчить последствия войны, катастрофа ожидает весь мир не только в этом, но и в следующем году.

Она добавила, что есть вероятность повторения голодных бунтов. Нгози Оконджо-Ивеала напомнила, что с ними уже сталкивались в конце 2000-х годов, когда в мире резко подскочили цены на продовольствие. Поэтому она отметила, что уже ведутся переговоры с партнерами, чтобы ввести ограничения на экспорт продовольствия.

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