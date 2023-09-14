Москва намеренно навязывала нам пацифизм: какие были признаки того, что война обязательно будет

К сожалению, Украина неправильно начала строить свое государство еще в 1991 году. Уже тогда Россия начала против нас информационную войну и навязывать нам политику пацифизма.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что Украина могла бы обезопаситься от этой войны, если бы еще в 90-х начала строить правильное военный уклад. Так, Кремль еще до 2014 планировал войну в Украине.

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Как Украина могла обезопаситься от войны

Черник отметил, что Россия еще в 90-х начала навязывать нам иллюзию пацифизма. Было твердое убеждение, что войны, а тем более на Европейском континенте никогда больше не будет. Однако человеческая природа такова, что насилие – в нашей крови.

Еще одно, что, по моему мнению, нас системно погубило – это так называемая политика многовекторности. Все народы, особенно те, которые почувствовали, что такое московский "сапог", после распавшегося Советского союза, после того, как разрушилась Организация Варшавского договора, сконцентрировались на одной правильной понятной позиции,

– заметил военный эксперт.

По его словам, это интеграция в НАТО, Западный мир. Страны Балтии, наши западные соседи выбрали верный путь. Трудно сказать, что было бы, если бы и мы тогда начали свою интеграцию в НАТО. Впрочем, вряд ли Россия напала бы на страну с такой выстроенной системой обороны.

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Кто виноват в войне

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что нельзя искать одного виновного в сложившейся ситуации. Конечно, это и Россия, и Украина, и Запад, не принявший Украину в НАТО в 2008 году. Путин еще в 2005 году дал четкий сигнал своих будущих действий.

"Он сказал, что распад Советского союза – это геополитическая катастрофа ХХ века. К тому же он это сказал на Мюнхенской конференции безопасности. Более того, даже Билл Клинтон признался, что когда он разговаривал с Путиным, то Путин прямо сказал – я не связан никакими Будапештскими меморандумами", – подчеркнул Черник.

Он добавил, что по выражению одного российского историка: "История ничего никого не учит, но она жестоко наказывает за неусвоенные уроки". Украина неправильно строила свою государственность в начале XX века. Сейчас кровью украинцев мы имеем уникальный шанс это сделать, и будет катастрофой не воспользоваться им.

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