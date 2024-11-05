Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 986 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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02:24, 5 ноября

На Киевщине прогремели взрывы

Местные телеграмм-каналы и мониторинговые ресурсы сообщили о новых взрывах на Киевщине. Предварительно, ПВО работала по "Шахедам". Мониторинговые ресурсы писали, что дроны-камикадзе на Киевщину заходили с Житомирщины и двигались в сторону столицы.

02:05, 5 ноября

Взрывы ночью слышали еще в 3 областях

Ночью 5 ноября в Черкассах слышали звуки взрывов. Также громко было в Хмельницкой области.

Кроме этих 2 областей, взрывы слышали и на Житомирщине. Отмечалось, что там работает ПВО.

00:09, 5 ноября

В Харькове прогремела серия взрывов

Журналисты Общественного 7 минут после полуночи сообщили о взрывах в Харькове. Их подтвердил и мэр города. По данным мониторинговых ресурсов, на город летели по меньшей мере 3 КАБы.

В городе прозвучала серия взрывов – будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу,
– написал Игорь Терехов.