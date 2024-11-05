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На Київщині пролунали вибухи
Місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси повідомили про нові вибухи на Київщині. Попередньо, ППО працювала по "Шахедах". Моніторингові ресурси писали, що дрони-камікадзе на Київщину заходили із Житомирщини та рухалися в бік столиці.
Вибухи вночі чули ще у 3 областях
Вночі 5 листопада в Черкасах чули звуки вибухів. Також гучно було в Хмельницькій області.
Крім цих 2 областей, вибухи чули і на Житомирщині. Зазначалося, що там працює ППО.
У Харкові прогриміла серія вибухів
Журналісти Суспільного 7 хвилин після опівночі повідомили про вибухи у Харкові. Їх підтвердив і мер міста. За даним моніторингових ресурсів, на місто летіли щонайменше 3 КАБи.
У місті пролунала серія вибухів – будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту,
– написав Ігор Терехов.