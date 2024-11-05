Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 986 день. Про головні події цієї доби – читайте в тексті 24 Каналу.

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02:24, 5 листопада

На Київщині пролунали вибухи

Місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси повідомили про нові вибухи на Київщині. Попередньо, ППО працювала по "Шахедах". Моніторингові ресурси писали, що дрони-камікадзе на Київщину заходили із Житомирщини та рухалися в бік столиці.

02:05, 5 листопада

Вибухи вночі чули ще у 3 областях

Вночі 5 листопада в Черкасах чули звуки вибухів. Також гучно було в Хмельницькій області.

Крім цих 2 областей, вибухи чули і на Житомирщині. Зазначалося, що там працює ППО.

00:09, 5 листопада

У Харкові прогриміла серія вибухів

Журналісти Суспільного 7 хвилин після опівночі повідомили про вибухи у Харкові. Їх підтвердив і мер міста. За даним моніторингових ресурсів, на місто летіли щонайменше 3 КАБи.

У місті пролунала серія вибухів – будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту,
– написав Ігор Терехов.