Понимаем, что вскоре россияне получат приказ идти в наступление, – ОК "Юг"
Чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ, россияне пытаются усилиться в Херсонской области с помощью своих резервов. Однако они не только готовятся обороняться, но и не оставляют попыток самим идти в наступление.
Пока что наступательные действия оккупантов – точечные и разовые
Для этого они также могут перекидывать наиболее боеспособные силы из других направлений фронта. Это в эфире 24 каналу прокомментировала руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, в первую очередь оккупанты действительно пытаются держать оборону от влияния и действий украинских защитников. Но все же наши военные понимают, что захватчики получат приказ переходить в наступление.
Однако пока эти попытки точечные и разовые, а действия оккупантов получают мощный огневый отпор от украинских подразделений. Следовательно, врагу приходится возвращаться на исходные позиции и продолжать укреплять свои рубежи обороны.
Люди пытаются эвакуироваться из Херсона
Власти Украины и Херсонской области неоднократно отмечали необходимость эвакуации гражданского населения с временно оккупированных территорий Херсонщины перед началом контрнаступления ВСУ. По словам Натальи Гуменюк, с обострением ситуации и накоплением вражеской техники в регионе, у людей возникает все больше опасений за свою жизнь, поэтому они действительно пытаются эвакуироваться.
Сейчас этот процесс затруднен из-за поврежденных мостов, поэтому возник большой ажиотаж – люди стоят в очередях на выезд.
"Также мы отслеживаем, что это за влияние на население – то ли по доброй воле, то ли попытки за гражданскими автомобилями спрятать перемещение военной техники. Однозначно оценивать действия врага в такой коварной борьбе нельзя – мы отслеживаем все и анализируем", – рассказала руководительница пресс-центра ОК "Юг".
Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Последние новости из Херсонской области: коротко
- Несмотря на то, что оккупанты пытаются пополнить свои силы на Херсонщине, они фактически не могут поставлять оружие и технику к линии фронта. Все это – благодаря точным ударам ВСУ по складам с боеприпасами и логистическим центрам россиян.
- Украинские морские пехотинцы в Херсонской области взяли в плен 11 оккупантов, включая одного российского офицера. Их уже отправили в соответствующие компетентные органы.
- Тем временем россияне пытаются восстановить Антоновский мост, поврежденный филигранными ударами ВСУ. Однако они делают это без каких-либо расчетов погрузки и инженерных планов – просто накрывают поврежденные участки плитами.