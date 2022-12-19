Военный "trash": как очистить Украину от руин "русского мира"

Руины "русского мира" пребывают не только в умах отдельных представителей Украины, но и на территории сотен общин, ставших эпицентрами агрессии РФ. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Черные последствия войны

Их объединяет то, что и одно, и второе нужно искоренять и утилизировать. А на их месте строить современную европейскую Украину.

Достойно внимания Народ-гной во всей красе: в России придумали, как отмыться от крови украинцев

Расчистка руин станет наиболее масштабной составляющей послевоенного восстановления страны. Нам предстоит освободить тысячи гектаров территорий от миллионов кубометров строительных отходов. В ближайшие несколько лет эти "кубы" нужно будет переработать или захоронить.

Чтобы процесс не затянулся на десятки лет, уже сегодня нужно оптимизировать законодательство об обращении с отходами, привлекать инвестпроекты и технологические инновации, готовить универсальные бизнес-модели, адаптивные для местных общин, обожженных войной.

По оценкам ООН, в Украине по состоянию на октябрь разрушено или критически повреждено войной более 100 тысяч домов. Объемы предстоящего демонтажа можно представить, исходя из просчетов сноса пятиэтажки "хрущевского" проекта на четыре подъезда. После разборки такого здания в сухом остатке остается 6,4 тысячи кубометров отходов. 100 тысяч условных "хрущевок" размалываются соответственно на 640 миллионов тонн.

Этот показатель составляет 3,5 годовых нормы европейских строительных отходов. По данным Европейской Ассоциации по сносу зданий, ежегодно в Европе образуется 180 миллионов тонн строительных отходов. Он более, чем в две тысячи раз выше ежегодного показателя довоенного Киева (300 тысяч тонн). В пространственном измерении такой объем составляет 320 разрушенных городов уровня Бучи, в которой насчитывают более 2 миллионов тонн завалов, подлежащих разборке.

Украинские масштабы требуют колоссальных финансовых, человеческих и технологических ресурсов. Ситуация осложняется тем, что в Украине нет традиций глубокой переработки строительных отходов. Ее уровень соразмерен с показателем ресайклинга твердых бытовых отходов, составляющим 6% от общего количества.

Европейский опыт

В странах ЕС показатель повторного использования строительных отходов приближается к 90%. Столько идет на ресайклинг в Нидерландах. В Бельгии – 87%, в Дании – 81%. Это – результат политики ЕС, использующей запрет и жесткие ограничения вывоза на полигоны как стимулы технологического развития. В тех же Нидерландах с 1997 года запрещено захоронение любых строительных отходов, которые в принципе могут быть переработаны.

В ЕС создали замкнутый цикл из процессов демонтажа, сортировки, переработки и изготовления вторичных материалов. Лишь незначительную часть разрешено вывозить на полигоны. Такой подход позволяет решать экологические и экономические задачи. Не требуются новые свалки, создаются рабочие места, потребители получают качественные товары и услуги.

Задача Украины в ближайшие годы – приблизиться к европейским стандартам переработки строительного мусора. Поскольку полигонов для захоронения у нас критически не хватает. Их площадь в Украине эквивалентна территории Бельгии. Мусор надо перерабатывать и использовать повторно. Альтернатива этому – масштабные экологические катастрофы.

Интересное Как Путин назначил своего премьера Иванов-дураков пиарить

Домашнее задание

Еще до старта масштабных программ по очистке страны от руин необходимо на правовом уровне утвердить механизмы утилизации и повторного использования строительных отходов. Законодательной основой в данных вопросах является рамочный закон "Об отходах", принятый на основе Национальной стратегии по управлению отходами в Украине до 2030 года.

Нужно документально определить виды отходов, непригодных для переработки, подлежащих складированию и экологически безопасной утилизации. А также ввести нормы о запрете или ограничении захоронения отходов, которые в принципе можно переработать. Организации, которые занимаются демонтажем, переработкой и сопутствующей логистикой должны нести вести учет каждого кубометра, захороненного или превращенного во вторсырье.

Нужно учитывать, что "военные" отходы утилизировать сложнее, чем "гражданские". Значительная их часть состоит из смеси разных по структуре и происхождению материалов, которые в мирных условиях сортируют до начала демонтажа. В "хрущевке", например, почти тысячу из 6,4 тысяч кубов составляют демонтируемые материалы – стекло, полимеры, древесина, провода. Одного лишь металла там – 450 тонн. А еще – 30 тонн керамической плитки, 15 – лесоматериалов, пять – стекла.

Сортировка – наиболее затратный по времени и усилиям этап "переплавки" руин во вторсырье. В наших условиях миллионы тонн придется перебирать практически вручную, поскольку в руинах могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы, заложенная взрывчатка или фрагменты тел. Исходя из этого, потребуются правительственные программы, стимулирующие привлечение кадрового потенциала, включая мотивированное волонтерство и трудовую мобилизацию.

Есть смысл на пилотных проектах отработать универсальные правила разборки и сортировки типовых зданий. Нужно вычислить процентный состав отходов, подлежащих утилизации и захоронению, оптимальные технологии и промышленные мощности для демонтажа. Обязательное условие – лабораторные исследования, определяющие механические свойства, параметры дробимости, уровень токсичности основных материалов. Понимание этих факторов позволит в дальнейшем применять универсальные подходы.

Второй после сортировки шаг – первичная переработка. Ее суть – радикально уменьшить объемы отходов. В этих вопросах потребуется активное участие государства в части стимулирования рынка профессионального демонтажа на уровне территориальных громад, с привлечением современных технологий.

Третий этап переработки предполагает производство и использование материалов из вторичных ресурсов. В политике ЕС наработаны колоссальные, адаптивные для Украины пласты знаний и опыта. К примеру, остатки асфальта после термической обработки применяют в строительстве дорог. Щебень из переработанного бетона – отличная основа для временных дорог. Его используют для создания бетона низких марок. По заключению Донецкого ПромстройНИИпроекта, вторичный щебень соответствует ГОСТ при устройстве бетонных оснований промышленных полов и дорог. Он пригоден для изготовления фундаментных блоков, перекрытий, перемычек, лестничных площадок и маршей.

О главном Почему оккупанты будут пасти на войне задних с "неисчерпаемыми" оружием и боеприпасами

Новая жизнь старому

Из бетонной, кирпичной и керамической крошки в Европе создают гравийные дорожки. В нашем случае ими можно заполнять воронки от взрывов. Остатки деревянных изделий – основа для производства отопительных паллет и брикетов. Пластик используют как материал для ограждений, мусорных баков, покрытий беговых дорожек и теннисных кортов.

Безусловно, вторичное сырье не является полноценным строительным материалом. Но как вспомогательный продукт оно конкурентно за счет низкой стоимости и дешевой логистики. Затраты энергии при добыче природного щебня в восемь раз выше, чем при получении его из дробленого бетона. Соответственно себестоимость бетона, полученного из вторичного сырья, на 25% ниже "классического". Переработка тонны отходов стекла позволяет сэкономить 650 килограммов песка, 150 килограммов кальцинированной соды, 200 – известняка.

Недавно общался с представителем компании, которая демонтировала недостроенную советскую гостиницу. Монолитное 8-этажное здание длиной в 250 метров они снесли и переработали за три месяца. При этом, за счет дробления конструкций заместили практически весь объем щебня (25 тысяч кубометров), необходимого для постройки нового здания.

В Украине бизнес, связанный с промышленным демонтажем и переработкой строительных отходов, пребывает на стадии зарождения. До войны критически не хватало оборудования, наработанной практики и заказов. Приведу пример проекта немецкого концерна по производству в Украине промышленных измельчителей, уменьшающих объем строительных отходов в пять раз. Данный комплекс дробит бетонные плиты в щебень, выбирая магнитным сепаратором освобожденную арматуру. Однако с учетом высокой стоимости (1,15 миллиона евро) и неясных на то время перспектив рынка в стране приобрели лишь несколько таких единиц. Остальное ушло на экспорт.

Поле для инвестиций

Вместо этого у нас массово используют экскаваторы с навесными гидромолотами и гидроножницами. Но этого недостаточно для масштаба задач, стоящих перед Украиной. Нам нужны мобильные дробильные установки производительностью до 100 кубометров в час. Каждая из них способна "пережевать" каркас "хрущевки" за 55 часов. Безусловно, речь идет об идеальных условиях, которых нет и не будет в поствоенной Украине. У нас эти процессы будет более сложными и длительными.

Принципиально важно, что ситуация изменилась кардинально. Украина становится крупнейшим в мире заказчиком услуг данного рынка. И будет удерживать позиции еще много лет. Если оценить инвестиционный потенциал каждого кубометра, который будет демонтирован и переработан хотя бы в 1 доллар, то общая емкость рынка превысит 1 миллиард долларов. А с учетом мультиплицирующего коэффициента, который обеспечит переработка, этот показатель вырастет до 3 – 4 миллиардов долларов.

Уже сегодня рынок готов принять и обеспечить заказами любые объемы инвестиций ввиду низкой стартовой конкуренции и огромных масштабов предстоящих работ. При таких масштабах бизнеса соответствующее оборудование и услуги будут востребованы здесь максимально.

Эксперты Программы "U-LEAD с Европой" представили территориальным громадам рекомендации по обращению с отходами от разрушенной инфраструктуры. Они предлагают регистрировать на уровне громады профильное предприятие, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. А также – создавать постоянную систему управления отходами, в том числе строительно-ремонтными.

Не упустите Если большая армия не по карману: что должна учесть Украина после войны, чтобы выжить

Исходя из этого, мобильные дробильные комплексы и сопутствующие технологические линии понадобятся едва ли не в каждой пострадавшей от войны общине. С учетом уже зафиксированных разрушений нам необходимы сотни, а, возможно, тысячи единиц соответствующего оборудования.

Данные факторы позволяют правительству вести переговоры с крупнейшими мировыми игроками о транзите в Украину технологий и инвестировании в производства. Можно говорить с изготовителями и международными донорами о старте лизинговых, инвестиционных и кредитных программ, адаптированных для нужд территориальных общин.