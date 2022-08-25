Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что причин для того, что война "затихнет", есть несколько.

Интересно Феномен успеха ВСУ базируется на двух аспектах, – военный эксперт

Фактор погоды

Черник рассказал, что погода будет одним из тех факторов, которые будут способствовать тому, что война "затихнет". Осенью зайдут дожди, а при таких условиях тяжелая техника, в частности, может двигаться по большим дорогам. На грунтовой дороге она сразу вязнет.

В начале войны враг не просчитал этого и их танки и БМП, весящие 39-43 и 12 тонн соответственно, застряли. И это действительно нам помогло. Имея огромное количество очень качественных противотанковых средств класса Javelin и NLAW, мы успешно уничтожали их колонны.

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, осенью почвой ни мы, ни соперник двигаться не сможем.

У россиян нет сил и средств

Еще одной причиной, по которой война осенью "затихнет", военный эксперт назвал то, что на данный момент у россиян нет сил и средств для больших прорывных ударных операций.

"Отмечаю, что на эту минуту сил и средств нет. оккупанты не могут прорывать участки фронта на глубину до 15 километров. Двигаются микроскопически", – подчеркнул Черник.

А также добавил, что последний настоящий успех захватчиков, это Северодонецк и Лисичанск. С тех пор больше ничего.

Каким будет контрнаступление ВСУ

Черник рассказал еще и о том, каким будет контрнаступление ВСУ. По его мнению, в нашем обществе до сих пор есть ложные представления, как выглядит контрнаступление.

Они сформированы старыми советскими фильмами о Второй мировой войне. Когда великие немецкие армады двигаются вперед, советские воины их уничтожают пулеметным и пушечным огнем. А потом стена людей встает, идет в контрнаступление и освобождает города и села,

– отметил он.

Но военный эксперт отметил, что в 21 веке это происходит не так. И вспомнил советскую Корсунь-Шевченковскую операцию. Ее советский союз выиграл, но немцы потеряли 50 тысяч личного состава, а СССР – 80 тысяч. Среди них было множество мобилизованных украинцев.

"Поэтому, по моему мнению, философия этой войны заключается в очень взвешенных контрнаступательных действиях. И уничтожение врага современным оружием, за что еще раз благодарим наших союзников", - подытожил Черник.

Черник объяснил, почему на осень война "затихнет": смотрите видео

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