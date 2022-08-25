Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що причин для того, що війна "затихне", є декілька.

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Фактор погоди

Черник розповів, що погода буде одним із тих факторів, який сприятиме тому, що війна "затихне". Восени зайдуть дощі, а за таких умов важка техніка, зокрема, може рухатись лише великими дорогами. На ґрунтовій дорозі вона одразу в'язне.

На початку війни ворог не прорахував цього і їхні танки та БМП, які важать 39-43 і 12 тонн відповідно, застрягали. І це насправді нам допомогло. Маючи величезну кількість дуже якісних протитанкових засобів класу Javelin і NLAW, ми доволі успішно знищували їхні колони,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, восени ґрунтом ані ми, ані суперник рухатись не зможемо.

У росіян немає сил і засобів

Ще однією причиною, за якою війна восени "затихне", військовий експерт назвав те, що на цю хвилину в росіян немає сил і засобів для великих проривних ударних операцій.

"Наголошую, що на цю хвилину сил і засобів немає. окупанти не можуть проривати ділянки фронту на глибину до 15 кілометрів. Рухаються мікроскопічно", – підкреслив Черник.

А також додав, що останній справжній успіх загарбників, це Сєвєродонецьк і Лисичанськ. З того часу більше нічого.

Яким буде контрнаступ ЗСУ

Черник розповів ще й про те, яким буде контрнаступ ЗСУ. На його погляд, у нашому суспільстві досі є хибні уявлення, як виглядає контрнаступ.

Вони сформовані старими радянськими фільмами про Другу світову війну. Коли великі німецькі армади рухаються вперед, радянські воїни їх знищують кулеметним і гарматним вогнем. А потім стіна людей встає, йде в контрнаступ і звільняє міста та села,

– зазначив він.

Але військовий експерт зауважив, що у 21 столітті це відбувається не так. І пригадав радянську Корсунь-Шевченківську операцію. ЇЇ радянський союз виграв, але німці втратили 50 тисяч особового складу, а срср – 80 тисяч. Серед них була величезна кількість мобілізованих українців.

"Тому, на мою думку, філософія цієї війни полягає у дуже зважених контрнаступальних діях. І знищення ворога сучасною зброєю, за що ще раз дякуємо нашим союзникам", – підсумував Черник.

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