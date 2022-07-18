Ожидать ли в ближайшее время массированного наступления россиян по суше: прогноз ISW

Российские оккупанты постепенно выходят из так называемой "оперативной паузы". В Институте изучения войны спрогнозировали, начнут ли они массированное наземное наступление в ближайшее время.

В ISW отметили, что 17 июля россияне совершили лишь ограниченные атаки в Донецкой области. В то же время они продолжают бить по украинским городам.

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Массированное наступление россиян вряд ли произойдет

В ISW отметили, что завершение российской "оперативной паузы" вряд ли приведет к новой массированной волне наземных наступлений на нескольких направлениях, несмотря на соответствующий публичный приказ министра обороны страны-агрессорки Сергея Шойгу.

Российские войска предпочитают продвижение вокруг Северска и Бахмута, удерживая оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль Южной оси,

– отметили специалисты.

Также оккупанты продолжают создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско-Славянского выступления и наносили другие артиллерийские, ракетные и авиационные удары по всей территории Украины. Кроме этого, министерство обороны россии 17 июля не заявило о новых территориальных достижениях захватчиков.

"ISW продолжает прогнозировать, что конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и ступенчатым восстановлением наземных наступательных действий (оккупантов – 24 канал)", – подытожили в Институте.

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Общие потери россии в Украине

Оккупационная армия несет катастрофические потери в войне против Украины. По состоянию на утро 17 июля бойцам ВСУ удалось ликвидировать более 38 тысяч захватчиков.

Кроме этого, россияне теряют уйму своей техники, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. В частности, украинские защитники уже испепелили:

1684 танка,

3879 боевых бронированных машин,

846 артиллерийских систем,

248 реактивных систем залпового огня,

110 средств противовоздушной обороны,

220 самолетов,

188 вертолетов,

688 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,

166 крылатых ракет.

15 кораблей и катеров,

2746 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

68 единиц специальной техники.

В то же время командующий британской армией Тони Радакин заявил, что оккупанты уже потеряли треть своей сухопутной боеспособности. По его словам, погибли или получили ранения уже 50 тысяч российских военных.

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