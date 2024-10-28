"Давайте молиться за мир в Украине": Папа Римский призвал соблюдать международное право в войне

Папа Римский выступил с призывом к миру соблюдать международное гуманитарное право в вооруженных конфликтах. Франциск также сказал молиться за мир, особенно в Украине.

Об этом сообщает Vatican News. Свой призыв понтифик сделал после зачитывания молитвы "Ангел Господень".

Интересно История маленькой Марички: Зеленский подарил Папе картину о преступлениях в Буче – фото

Что сказал Папа Римский в речи о мире

Франциск призвал верующих в дальнейшем молиться за мир, особенно в Украине, Палестине, Израиле, Ливане. Также понтифик просит молиться за прекращение эскалации и за то, чтобы на первом месте было уважение к человеческой жизни, которая является священной.

Первые жертвы там (в войнах – 24 Канал) – среди гражданского населения: мы видим это каждый день. Слишком много невинных жертв! Мы ежедневно видим кадры замученных детей! Слишком много детей! Давайте молиться за мир,

– подчеркнул Папа Римский.

Франциск также упомянул, что 28 октября в Женеве начнется конференция, организованная Международным Красным Крестом и Красным Полумесяцем, посвященная 75-й годовщине Женевских конвенций.

"Пусть же это событие сможет пробудить совесть, чтобы во время вооруженных конфликтов уважались жизнь и достоинство людей и народов, а также незыблемость гражданских структур и мест культа согласно международному гуманитарному праву. Печально видеть, как во время войны иногда разрушаются больницы и школы", – подчеркнул понтифик.

Кроме того, Папа выразил свою поддержку инициативам, направленным на развитие межрелигиозного диалога, осудив при этом недавнее убийство священника в Мексике.