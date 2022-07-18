Есть все для этого, – Парасюк предположил, когда ВСУ полностью деоккупируют Херсон

Наши военные продолжают мужественно защищать украинские земли от российских захватчиков и освобождать оккупированные территории. В частности, вскоре Вооруженные Силы Украины могут деоккупировать Херсонскую область.

Военнослужащий, активист и бывший нардеп Владимир Парасюк допустил, когда украинские военные освободят Херсон от российских оккупантов. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Когда освободим Херсон

По его мнению, планы наступления на Херсонщину в Вооруженных Сил Украины уже давно. Однако сейчас производятся определенные подготовительные работы к деоккупации.

Думаю, мы освободим Херсон к середине августа, поближе к концу лета. У меня такое предчувствие. По крайней мере, половину города займем и продвигаемся дальше в сторону Крыма. Я руководствуюсь тем, что вижу, общаюсь со своими собратьями на этом направлении, анализирую,

– рассказал Парасюк.

На Востоке будет сложнее

По его словам, деоккупировать Восток Украины нашим воинам будет сложнее. То есть освободить Херсонщину и Запорожье несколько проще, поскольку там у российских оккупантов нет такой группировки, как на Донбассе.

Есть все для этого, все возможные средства, главное – желание. Сравнивать украинскую армию с этими русскими придурками невозможно. У нас есть мотивация, понимание того, что мы делаем,

– заявил Парасюк.

Военным необходим отдых

Он также отметил, что нашим военным необходим отдых, чтобы восстановиться, а подразделениям доукомплектоваться. Именно поэтому происходящая в Украине мобилизационная политика логична.

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"Когда ты 1,5 месяца в Луганской области день в день воюешь, то тебе нужно отдохнуть, чтобы просто набраться сил и хоть немного морально отойти", – заметил он.

Ждем оружия от США

Однако, как подчеркнул Парасюк, это не то вопиющее, что может остановить украинскую армию от наступления. Кроме того, он добавил, что, скорее всего, сейчас мы ждем помощи от США.

"После того, как нас насытят артиллерийскими системами, будет мощный удар по российским ключевым позициям – складам, опорным пунктам, блокпостам. Тогда уже дадут пехоте и силам специальных операций идти вперед освобождать Херсон", – отметил Парасюк.

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