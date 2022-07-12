Позиция Пентагона твердая – помощь будет нарастать

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, дело их рук – бесконечные формулы относительно того, какой дальности давать Украине ракеты для HIMARS, чтобы те не получили, например, белгородский аэродром, откуда поднимаются самолеты, чтобы бомбить украинские жилые кварталы.

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Те же политики очень волновались, правильно ли США поступили, когда передали Украине разведданные, с помощью которых наши военные потопили "моску". Таких примеров еще много.

Все эти разговоры невероятно раздражают Пентагон, а там решимость очень жесткая,

– констатировал Пионтковский.

По мнению публициста, такие действия – ставить под вопрос решение и требовать контроля за помощью Украины – играет на руку одной из влиятельных партий в США, поддерживающей путина.

Вместе с тем он считает, что поддержка и помощь Украине со стороны США будет нарастать. Да, все эксперты говорят, что 12 HIMARS уже играют существенную роль на фронте, но 44 или 60 было бы еще лучше. Это предмет дискуссии, которая не прекращается.

"Не случайно, украинская армия и ее главнокомандующий открыто заявляют о планах по освобождению Юга Украины и переходу к контрнаступлению", – подытожил Пионтковский.

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