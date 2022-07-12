Позиція Пентагону тверда – допомога наростатиме

Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, справа їхніх рук – нескінченні формули щодо того, якої дальності давати Україні ракети для HIMARS, аби ті не дістали, до прикладу, до бєлгородського аеродрому, звідки підіймаються літаки, щоб бомбардувати українські житлові квартали.

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Ті ж політики дуже хвилювалися, чи правильно США вчинили, коли передали Україні розвіддані, за допомогою яких наші військові потопили "моску". Таких прикладів є ще багато.

Усі ці розмови неймовірно дратують Пентагон, а там рішучість дуже тверда,

– констатував Піонтковський.

На думку публіциста, такі дії – ставити під питання рішення та вимагати контролю над допомогою Україні – грає на руку одній з впливових партій в США, яка підтримує путіна.

Разом з тим, він вважає, що підтримка та допомога Україні з боку США наростатиме. Так, усі експерти говорять, що 12 HIMARS вже грають суттєву роль на фронті, але 44 чи 60 було б ще краще. Це – предмет дискусії, яка не припиняється.

"Невипадково, українська армія та її головнокомандувач відкрито заявляють про плани щодо звільнення Півдня України та переходу до контрнаступу", – підсумував Піонтковський.

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