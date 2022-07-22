В Пентагоне заявили, что Украина уже уничтожила более сотни важных российских целей

По информации Пентагона, Украина уже уничтожила более 100 важных целей российских оккупантов. Большинство из них ВСУ удалось ликвидировать на Донбассе, в частности благодаря высокоточному американскому вооружению.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью журналистам 20 июля. Он уточнил, что речь идет о российских командных пунктах, складах боеприпасов, ПВО, радиолокационных пунктах и станциях связи, а также дальнобойных артиллерийских позициях.

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Украина достигла прогресса в войне против россии

По словам Милли, большинство российских "значимых целей" украинские защитники и защитницы ликвидировали на Востоке за последние несколько недель. Это стало возможным, в частности, благодаря улучшению точности нанесения ударов ВСУ путем применения американской артиллерии.

Эти удары неуклонно снижают способность россии обеспечивать свои войска, командовать и контролировать собственные силы, а также продолжать их нелегальную агрессивную войну,

– заметил американский генерал.

Милли подчеркнул, что активное уничтожение российских командных пунктов, складов, радиолокационных станций и тому подобное свидетельствует о достижении Украиной прогресса в борьбе против российских сил. В то же время, по словам генерала, россия продолжает наносить "десятки тысяч" артиллерийских ударов по территории нашего государства каждый день.

Они (россияне – ред. 24 канал) не смогут делать это бесконечно. Они уже потратили много "умных" боеприпасов и их возможности становятся все меньше,

– подчеркнул командующий сил армии США.

Высокопоставленный американский чиновник также добавил, что россия пока не уничтожила еще ни одной системы HIMARS. При этом военный не исключает, что оккупантам может повезти, и они ликвидируют американскую систему на территории Украины в будущем.

К слову, Милли оценил, что битва за Донбасс "скорее всего, продлится до конца лета" и россии удастся добиться незначительных успехов в регионе, однако большой ценой. Он отметил, что среди погибших в Украине россиян уже "тысячи лейтенантов и капитанов, сотни полковников и множество генералов".

Добавим, что по актуальным оценкам Соединенных Штатов Америки, россия привлекла к полномасштабной войне против Украины почти 85% от всей своей армии.

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