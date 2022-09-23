Как ни странно: чеченцы из состава ВСУ ни разу не столкнулись с кадыровцами на фронте

В российско-украинской войне участвуют чеченцы. Речь не только о выступающих за россию тиктокерах-кадыровцах, но и о чеченских батальонах в составе ВСУ.

Ичкерийцы – на передовой, кадыровцы – позади

К примеру, сейчас формируется еще один, уже пятый, такой батальон, который борется с оккупантами. Несмотря на то, что чеченцев на стороне Украины на фронте много, с кадыровцами они не встречались. Об этом 24 каналу рассказал лидер Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.

Обратите внимание Когда закончится война и развалится россия: прогноз лидера Ичкерии

Войн отметил, что его бойцы находятся на позициях, отражают российскую агрессию и выполняют поручения украинского военного командования по всей линии фронта, равно как и другие подразделения ВСУ. Они находятся на передовой, в то время когда кадыровцы стоят в хвосте.

По словам Закаева, в начале полномасштабного вторжения россии кадыровцы должны были выполнять функцию полицейских. Они выдвигались легкой бронетехникой и автозаками, и после того, как "вторая армия мира" должна была "захватить Киев за 3 дня", кадыровцы должны были репрессивными методами подавлять протесты, которые, как считали в россии, устраивали бы украинцы.

Впрочем, планы россии не воплотились в реальность. Киев не пал ни за 3 дня, ни за 200 дней, так что кадыровцам пришлось придумать другую задачу. Сейчас они выполняют функции заградительных отрядов, потому что путин и кадыров очень оберегают этих верных им людей и делают на них большие ставки.

"Вот эти первые подразделения, которые выступили, их очень сильно потрепали ВСУ, и сотни трупов находятся в белорусских моргах. Это продолжается до сих пор, потому что они не вывозят их сразу, и не хоронят, чтобы не вызвать панику в Чеченской Республике", – рассказал Закаев.

Поэтому сегодня функция так называемых тикток-войск кадырова – стоять в заградительных отрядах,

– подытожил он.

Лидер Ичкерии Закаев о кадыровцах на российско-украинской войне: смотрите видео

Кадыров пообещал, что мобилизации не будет

После того, как путин объявил частичную мобилизацию в россии, рамзан кадыров поспешил успокоить чеченцев и заверил, что в чечни мобилизации не будет. Причина – якобы то, что чечня и так "перевыполнила план" в войне против Украины на 254%. По его словам, в ней приняли участие 20 тысяч чеченцев.