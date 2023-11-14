В России все силы направлены на нужды фронта и мобилизации. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что работа идет даже с сознанием людей.

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Почему Путин заинтересован в продолжительной войне

Россию хотят превратить в боевой лагерь – это часть планов Путина, который пытается растянуть войну во времени. Страна-агрессор рассчитывает, что украинские ресурсы закончатся быстрее, в частности говорится об экономике, людях и территории.

Сегодня даже работают с сознанием людей для того, чтобы подготовить вариант запрета абортов. Все понимают, что Путин заинтересован в продолжительной войне, поэтому постоянное пополнение живой силы становится стратегическим пунктом,

– рассказал Игорь Яковенко.

Ресурсы оккупантов также ограничены, но они все равно достаточно велики. В свою очередь Украине помогает Запад и даже если поддержка США станет слабее, Европа готова это компенсировать. Также важно помнить, что вопрос не только в ресурсах, но и о том, как их используют.

"Здесь нужен креатив, мотивация, талант лидера, отвага и мужество бойцов Вооруженных Сил Украины. У них ничего не остается только как побеждать не количеством, а умениями", – добавил Яковенко.

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