В России все силы направлены на нужды фронта и мобилизации. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что работа идет даже с сознанием людей.
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Почему Путин заинтересован в продолжительной войне
Россию хотят превратить в боевой лагерь – это часть планов Путина, который пытается растянуть войну во времени. Страна-агрессор рассчитывает, что украинские ресурсы закончатся быстрее, в частности говорится об экономике, людях и территории.
Сегодня даже работают с сознанием людей для того, чтобы подготовить вариант запрета абортов. Все понимают, что Путин заинтересован в продолжительной войне, поэтому постоянное пополнение живой силы становится стратегическим пунктом,
– рассказал Игорь Яковенко.
Ресурсы оккупантов также ограничены, но они все равно достаточно велики. В свою очередь Украине помогает Запад и даже если поддержка США станет слабее, Европа готова это компенсировать. Также важно помнить, что вопрос не только в ресурсах, но и о том, как их используют.
"Здесь нужен креатив, мотивация, талант лидера, отвага и мужество бойцов Вооруженных Сил Украины. У них ничего не остается только как побеждать не количеством, а умениями", – добавил Яковенко.
Российский оппозиционный журналист объяснил, почему Путину выгодна длительная война: смотрите видео
Что происходит в России
- Оккупанты жалуются, что в ночь на 14 ноября их атаковали неизвестные беспилотники. Их заметили сразу в нескольких областях, в том числе на территории Брянского химического завода. Российское минобороны, как всегда, сообщило о работе ПВО и уничтожении всех целей.
- В Краснодарском крае фиксируют все больше новых могил российских военных. Среди них – мобилизованные, наемники и даже кадровые офицеры в высоких званиях. В общей сложности на территории зафиксировали более 1700 могил.
- Россияне пытаются скрыть свои корабли, поэтому переводят их из Крыма в Новороссийск. Движение партизан "Атеш" сообщает, что оккупанты в панике после успешных ударов ВСУ по Черноморскому флоту.