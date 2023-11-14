У Росії всі сили спрямовані на потреби фронту та задля мобілізації. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що робота ведеться навіть зі свідомістю людей.

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Чому Путін зацікавлений у тривалій війні

Росію хочуть перетворити у бойовий табір – це частина планів Путіна, який намагається розтягнути війну у часі. Країна-агресорка розраховує, що українські ресурси закінчаться швидше, зокрема мовиться про економіку, людей і територію.

Сьогодні навіть працюють зі свідомістю людей для того, щоб підготувати до варіанту заборони абортів. Всі розуміють, що Путін зацікавлений у тривалій війні, тому постійне поповнення живої сили стає стратегічним пунктом,

– розповів Ігор Яковенко.

Ресурси окупантів також обмежені, але вони все одно досить великі. Своєю чергою Україні допомагає Захід і навіть якщо підтримка США стане слабшою, то Європа готова це компенсувати. Також важливо пам'ятати, що питання не лише в ресурсах, але й у тому, як їх використовують.

"Тут потрібен креатив, мотивація, талант лідера, відвага та мужність бійців Збройних Сил України. У них нічого не залишається тільки, як перемагати не кількістю, а вміннями", – додав Яковенко.

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